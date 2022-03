Összeomlóban az orosz haderő? Lángoló, elhagyott járművek és menekülő kiskatonák

A feltöltött videón az látható ahogy a önjáró légvédelmi harcjármű lángokban áll a puszta közepén, egy másik elakadt a szántóföldön, és otthagyták a katonák.

A Pancir–SZ1 orosz fejlesztésű önjáró légvédelmi harcjármű, melynek fegyverzete irányított rakétákból és gépágyúkból áll. A 96K2 GRAU-kódú rendszer rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi rakétákkal, illetve légvédelmi gépágyúval szerelt harcjármű az ukránok egyik legfőbb ellenségévé vált. A videón ez áll lángokban.

Burn, motherfucker, burn.

Égjetek rohadékok, égjetek

- írta a videó alá egy ukrán haditudósító.

Egy másik képsorozaton viszont az látszik, hogy a szántóföld közepén hagytak üresen egy hasonló monstrumot.

Ez egybevág azzal amit a The New York Times is megírt, hogy egész orosz egységek adják meg magukat, vagy lyukasztják ki szándékosan a harci járműveik benzintankját, szabotázst követnek el, csak hogy ne kelljen harcolniuk.

Orosz BBQ, ez a kedvencem. A tiéd volt, a miénk lett!

- jegyezte meg a katona, aki a képeken is látható, miután ártalmatlanították az orosz legénységet.

Amerikai hírszerzési információk szerint a Kijev felé araszoló orosz hadsereg katonáinak harci szelleme, morálja meglehetősen alacsony szinten van, aminek a legfőbb oka, hogy

általános hadkötelezettség következtében besorozott fiatalok igencsak gyengén kiképzettek.

Egy másik felvételen pedig látható az, hogy folyamatosan fogják el a konvojokat, ejtik fogságba a katonákat.

A Pentagon hírszerzési adatai szerint annak a 150 000 orosz katonának, akiket összevontak az ukrán határon, már a 80 százalékát bevetették.