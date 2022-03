Zelenszkij nukleáris terrorizmusnak tartja az atomerőmű elleni támadást

Pénteken kora reggel fordult Európához segítségért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrajnai atomerőmű elleni támadást követően – írja a Blikk.hu.



Fotó: PETER NICHOLLS / POOL / AFP

Mint ismert, ma kora hajnalban az orosz katonák nagy erőkkel bombázni kezdték Európa legnagyobb atomerőművét Zaporrizsjában. A helyi katasztrófavédelmet eleinte megakadályozta a tűz eloltásában az orosz sereg, de végül sikerült elhárítani a katasztrófa-közeli állapotot.

Az esetről az ukrán külügyminiszter is beszámolt Twitter-oldalán, ahol arról írt, hogy minden oldalról lövik az atomerőművet.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!