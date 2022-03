Kivonul az EBESZ Ukrajnából, újabb szankciókat lengettek be az oroszoknak

Tüzérség lövi Mikolajivet, orosz tankokat lőttek ki az ukrán rendőrség különleges egységei.

Továbbra sem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, melyet Oroszország indított el február 24-én Ukrajna ellen.

Kivonul az EBESZ

A hvg.hu az MTI híre nyomán arról számolt be, hogy az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) nemzetközi megfigyelőinek átmeneti evakuálása csaknem befejeződött Ukrajnából, a misszió vezetői is hamarosan elhagyják az országot. A cikk szerint múlt hét elején több megfigyelő rekedt Harkivban és Herszonban, egy ukrán munkatársuk Harkivban életét vesztette a várost ért orosz tüzérségi tűz következtében, mikor élelmet próbált szerezni a családjának.

Füst száll fel egy gyárépületből egy orosz légicsapás után a Kijev közelében lévő Irpinyben 2022. március 6-án. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában.

Az EBESZ tagjai még ott vannak a viszonylag nyugodtabbnak számító Donyeck és Luhanszk régiójában is, eredeti feladatuk is a terület tűzszünetének ellenőrzése és betartatása volt. Az EBESZ arról is hírt adott, hogy mariupoli irodájuk épületét találat érte, két autójuk is kigyulladt.

"Az EBESZ február végén döntött úgy, hogy átmenetileg felfüggeszti megfigyelői tevékenységét Ukrajnában, és kihozza onnan külföldi munkatársait az Oroszország által indított háború miatt. A donyecki szakadárok egyik képviselője múlt héten kedden megerősítette, hogy elhagyta Donyecket az EBESZ különleges megfigyelői missziójának minden járműve. A nagyjából 500 fős misszió feladata a Kijev és az oroszbarát szakadárok közötti tűzszünet betartásának ellenőrzése volt Kelet-Ukrajnában"

- olvasható a cikkben.

Orosz páncélosokat lőttek ki az ukrán rendőrség különleges egységének tagjai

A Twitterre került fel egy rövid, másfél perces videó arról, hogy az ukrán rendőrség különleges egységének tagjai RPG-vel vadásznak orosz páncélosokra, és sikerül is kilőniük legalább kettőt.