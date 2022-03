Zelenszkij „nemzetközi légió”-felhívása miatt lépnek.

A The New York Times amerikai napilap internetes honlapján vasárnap lett olvasható a hír, miszerint többen is indulnak az orosz invázió alatt álló országba.

Egy floridai egykori tengerészgyalogos, Hector – aki biztonsági okokból kérte a vezetékneve elhallgatását – pénteken repült Varsóba, hogy az ukrán hadsereg segítségére siessen. Korábban két ízben is Irakban szolgált – írja az MTI.

Hector egyike a számos amerikai veteránnak, akik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök biztatására részt akarnak venni az ukrajnai harcokban.

Az ukrán elnök a héten jelentette be egy „nemzetközi légió” felállítását és önkénteseket kért szerte a világból, hogy segítsék országának Oroszország ellen védelmét.

Egy másik önkéntes veterán, David Ribardo üzletember, a szárazföldi haderő volt tisztje a Volunteers for Ukraine (Önkénteseket Ukrajnának) nevű szervezetnek közvetít adományozókat a felszerelés és a repülőjegyek megvásárlására.

A veteránok elmondták, hogy a múlt tapasztatai nyomán vállalják az önkéntességet.

Vannak közöttük, akik a kudarcba fulladt iraki és afganisztáni misszió után akarnak szépíteni, mások a demokráciát akarják megvédeni a totális lerohanóval szemben.

Amerikai vezetők igyekeznek a segítség más módjai felé terelni az amerikaiakat. A héten tartott sajtótájékoztatóján Antony Blinken külügyminiszter humanitárius segítségnyújtást végző civil szervezetek támogatására szólította fel a segíteni vágyókat, valamint arra, hogy „Ukrajna ügyének és az Oroszország okozta válság békés megoldásának védelmezőiként” lépjenek fel.

Dmitrij Kuleba ukrán külügyminiszter vasárnapi online sajtótájékoztatóján az Interfax-Ukrajna hírügynökség jelentése szerint közölte, ötvenkét ország veteránjai és önkéntesei utaznak Ukrajnában, hogy az ukránok oldalán harcoljanak Oroszország ellen. Hozzátette, hogy a jelentkezők száma már húszezer körül jár.

A Kijev megsegítésére érkező nyugati zsoldosokat a nemzetközi humanitárius jog alapján nem fogja megilletni a hadifogolystátus

– figyelmeztetett csütörtökön Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. „A legjobb, ami a zsoldosokra várhat elfogásuk esetén, az a büntetőjogi felelősségre vonás lehet” – mondta a szóvivő.

