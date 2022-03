Hat szakértő fejtegette, az orosz-ukrán háború alakulását és Putyin terveit.

Fotó: Ramon van Flymen / ANP / AFP

A washingtoni Brookings Institute egy panelbeszélgetést szervezett hat szakértő bevonásával. A panel megvizsgálta Putyin orosz elnök szándékait, értékelte az Egyesült Államok és a szövetségesek válaszlépéseit, valamint a kibontakozó válság tágabb értelemben vett geopolitikai következményeit – foglalja össze a hvg.hu.

A szakértők először is egyetértettek, hogy az orosz invázió nem a tervek szerint halad.

Zelenszkij valódi háborús vezetőnek mutatkozik, az ukrán ellenállás az egész világot meglepte, de a legjobban talán az oroszokat. Ezért most a Kreml újratervez – így a háború súlyosan eszkalálódhat is.

Abban azonban biztosak, hogy nem fognak minden várost szőnyegbombázni, illetve az ukránok is óriási veszteségeket tudtak okozni az oroszoknak. Az ukrán városok most mégis elhúzódó ostromra rendezkednek be – főként Kijevben és Harkovban számítanak nehéz harcokra.

Hozzátették: a városi harcokhoz szükséges lelkesedés az orosz katonák oldalán úgy látszik hiányzik.

Sok a fiatal köztük, akit félrevezettek és hadgyakorlat helyett most olyan harcokban találja magát, ahol a szemben álló fél könnyen lehet, hogy a rokona, jegyzi meg az egyik elemző.

A szakértők egyöntetűen úgy látják, hogy az ukrán-orosz tárgyalások sikerére a közeljövőben nem lehet számítani.

Az orosz fél teljesen súlytalan képviselőket delegált a tárgyalásokra, és azt sem látni, hogy az ukránok mit tudnának nyújtani, ami az orosz félnek ebben a helyzetben elfogadható lenne. Nem látszik, mi jöhet egy esetleges győzelem után, illetve az sem, hogy mit tekintene az orosz elnök győzelemnek. Az egyik szakértő szerint B-terv olyannyira nem látszik, hogy megkockáztatja, az orosz-ukrán háború mégiscsak rövidebb lesz, mint sok nyugati elemző gondolja.

Az egyre súlyosabb nyugati szankciókkal hidegháborús szintre ért az Oroszországi Föderáció izoláltsága.

Az látszik, hogy ezekkel a szankciókkal a nyugat kifejezetten Oroszország, azon belül is az elit és az elnök megbüntetését tűzték ki célul, miközben egységes frontot mutat.

Az elemzők külön kiemelték, hogy még Putyin legnagyobb EU- és NATO-tag szövetségese, Orbán Viktor is beállt a sorba és megszavazta a szankciókat.

Abban is egyetértettek, hogy Oroszországban erősebb az elnyomás most, mint a Putyin-rezsim 22 éve alatt bármikor. Az utolsó szabad rádiót és tv-csatornát is felszámolták, ezreket tartóztattak le háborúellenes tüntetéseken szerte az országban.

Putyin eltávolítása az orosz eliteknek is sok mindent megoldana, ezt azonban Putyin is nagyon jól tudja. Paranoid, ráadásul kezd beszorulni a sarokba, lehetetlen megmondani, mit fog tenni – véli az egyik elemző.

Ami biztos: egy vereséget nem bír ki a rezsim, nem kizárt, figyelmeztet az egyik szakértő, hogy az ukrajnai után egy oroszországi katasztrófa van készülőben.

Forrás: hvg.hu

