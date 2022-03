A náci Németország elleni brit küzdelemhez hasonlította az orosz invázióval szembeni ukrán ellenállást a londoni alsóház képviselőinek tartott keddi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkijt, aki videókapcsolaton beszélt a brit parlament tagjaihoz, a képviselők felállva, hangos ovációval és tapsviharral köszöntötték.

Az ukrán államfő kijelentette: az ukránok nem akarják elveszíteni hazájukat, "éppen úgy, ahogy Önök sem akarták elveszíteni országukat, amikor a nácik harcba szálltak hazájuk ellen, és Önöknek akkor Nagy-Britanniáért kellett harcolniuk".

Zelenszkij kijelentette azt is, hogy a háború tizenkettedik napján átlépte a tízezret a hadműveletekben elesett orosz katonák száma.

Az ukrán elnök Winston Churchill egykori brit kormányfő 1940-ben elmondott híres alsóházi beszédére emlékeztető szóhasználattal úgy fogalmazott: Ukrajna nem adja meg magát, harcolni fog a tengereken, a levegőben, folytatja harcát saját földjéért.

"Harcolni fogunk az erdőkben, a mezőkön, a partokon, az utcákon"

- tette hozzá.

Zelenszkij idézte William Shakespeare-t is, amikor kijelentette: "lenni vagy nem lenni (...) a (válasz) most már Ukrajna számára egyértelműen az, hogy lenni, mégpedig szabadnak lenni".

Az ukrán elnök elmondta: az orosz hadsereg rakétákkal támadta még a Kijev határában emelkedő Babij Jar-i emlékművet is, amelynek helyszínén a nácik több tízezer zsidót mészároltak le a holokauszt idején. "Most, nyolcvan évvel később, az oroszok támadják ezt a helyet, és tüzérséggel rombolnak le templomokat is" – fogalmazott kedd esti beszédében Volodimir Zelenszkij.

Forrás: MTI