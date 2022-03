Az ukrán tisztviselők szerint Putyin csak időhúzásra használja az előzetes béketervet

Az ukrán és orosz békedelegáció egy 15 pontból álló előzetes béketervvel jelentős előrelépést ért el. A terv szerint tűzszünetet hirdetnének, és az oroszok visszavonnák csapataikat Ukrajnából – írja a Telex.hu



Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Ezért cserébe Kijev semlegességet hirdet és elfogadja a fegyveres erőinek korlátozását. Erről számolt be Financial Times három forrás alapján, akik részt vettek a tárgyalásokon. A lapnak nyilatkozott Volodimir Zelenszkij főtanácsadója, Mihajlo Podoljak is.

A 15 pontos tervről először hétfőn tárgyaltak. A tárgyaláson szóba került az orosz nyelv státuszának kérdése is, ugyanis bár az oroszt széles körben beszélik Ukrajnában, az állam egyetlen hivatalos nyelve az ukrán. A legvitatottabb pont persze továbbra is a Krím félsziget és a két kelet-ukrajnai szakadár tartomány, Donyeck és Luhanszk megye szeparatisták által uralt területeinek kérdése.

Bár szerdán mindkét fél arról számolt be, hogy előrelépést értek el a tárgyalásokon, ukrán tisztviselők továbbra is attól tartanak, hogy

Putyin nem teljesen elkötelezett a béke mellett, és inkább csak az időt húzzák ezzel, hogy az oroszok átcsoportosíthassák erőiket egy következő offenzíva előtt.

Forrás: Telex.hu

Címlapkép: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP