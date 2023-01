Tízezreket kellett kitelepíteni Kaliforniában az áradások és földcsuszamlások miatt

San Francisco körzetében az elmúlt két hétben 250 milliméternél több eső hullott, a Sierra Nevada-hegység egyes részein a három métert is meghaladja a hóvastagság.

Kaliforniában újabb több tízember ember lakóhelyén rendeltek el kötelező kitelepítést földcsuszamlások és áradások veszélye miatt, utakat kellet lezárni és otthonok tízezreiben nincs áram – olvasható az MTI hírében.

Fotó: Twitter/CHP Fresno/videórészlet

A Los Angeles mellett fekvő, tengerparthoz közeli Montecito teljes közösségére és a környező völgyekben kitelepítést rendeltek el. A településen pontosan öt évvel ezelőtt sárlavina és földcsuszamlás ölt meg 23 embert, továbbá mintegy 100 lakóház semmisült meg.

EXTREME CAUTION

STATE ROUTE 168 CLOSED at top and bottom of 4-lane.

See dramatic video from @ChpFresno Officer.

Avoid travel to Shaver Lake and above if at all possible!️ @ABC30 @KSEE24 @KMPHFOX26 @CBS47 @FresnoBee @FresnoSheriff @CaltransDist6 @Cal_OES pic.twitter.com/0B2Qqgm85z