Szakértő: sok ezer életet követel az oroszok egyetlen esélye, egy dolog miatt kell sietniük

Az orosz hadsereg jól tud mozogni a fagyott talajon Bahmut környékén, a Wagner-csoporthoz köthető haderő több tízezres emberveszteségét is elbírják. Az ukránok viszont a nyugati segítség közelgő érkezéséig jobbára csak védekezni tudnak.

Az elmúlt hetek-napok hírei szerint nagy orosz offenzíva van a láthatáron, bár az ukrán oldalon is látszik készülődés – mondja Csiki Varga Tamás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban. Orosz részről az elmúlt két hétben fokozódtak a támadások:

leglátványosabb nyilván Bahmut térsége, amit követtünk az elmúlt hónapokban, hisz ott a legerősebb ukrán védelmi állásokat próbálták az oroszok áttörni. Igazából stratégiai értéke magának Bahmut városának nincs, leginkább azért, mert utána Szlovjanszk és Kramatorszk városainál hasonlóan erős ukrán állások vannak, néhány tucat kilométerrel arrébb ugyanúgy állóháború vagy lövészárokharc alakulhat ki

- mondta a kutató.

Az ostromnak a Wagner csoport bevetése szempontjából van nagy jelentősége – írja az Infostart.

Arról, hogy van-e elég erő ukrán oldalon az orosz offenzíva megfékezésére, Csiki Varga úgy vélekedett, hogy egy évvel ezelőtt az ukrán hadsereg helyzete jobb volt, mint most, mert akkor nagyságrendileg 200 ezer orosz katonával kellett szembenézniük.

Most 350-380 ezer fő közé teszik az orosz erőket a térségben, ehhez képest az ukrán erők létszáma nagyságrendileg nem változott, akik pedig harcolnak, azokat folyamatosan rotálni kell. A mostani sorozásnak épp ez a mozgatórugója, hogy az ukrán erőket frissíteni kell. Erőviszonyok szempontjából tehát nem mondanám, hogy kedvezően változott az ukránok helyzete

- tisztázta Csiki Varga Tamás, hozzátéve erejük azért annyira elég, hogy a megerősített pontokon le tudják lassítani az orosz támadást, és fel tudják őrölni az orosz erőket. Kiképzés szempontjából viszont az oroszok helyzete az, ami nem javult.

A szakértő szerint

· továbbra is földharcra lehet számítani,

· nem látszik ugyanis, hogy az orosz hadsereg légi fölényre kívánna szert tenni.

Az orosz hadsereg nem is erre lett kialakítva, ráadásul az ukránok komoly nyugati légvédelmi eszközöket kaptak

- mondta a kutató.

Nyugati hírszerzők szerint Bahmut térségében 500-600 katonát veszít naponta a Wagner-csoport, így ott az orosz veszteség már akár 40-50 ezres is lehet.

A nyugati sajtó szerint az oroszoknak sürgősebb az invázió és ez Csiki Varga Tamás szerint is egyértelmű. Az enyhébb tél egyértelműen az oroszokat segíti, de Bahmutban a fagyott földön is jobban tudnak haladni, az ukránok pedig, amíg nem érkezik meg a nyugati technika, csak a védekezésen gondolkodhatnak. A korszerű, nyugati fegyvereket március vége előtt aligha vethetik be, a repülők bevetése is „kényes politikai kérdés”.