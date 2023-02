Hadházy szerint aggasztó Szijjártó jelenléte Fehéroroszországban: "ha ezzel egyidőben ő, vagy a sleppje az oroszokkal is találkozott, az már nem tárgyalás, hanem eligazítás"

Míg nyugaton a helyzet változatlan, keleti irányban furcsaságok tapasztalhatóak. Szijjártó látogatásával egyidőben ugyanis egy orosz kormányzati repülő is landolt a fehérorosz fővárosban.

A hírhez Hadházy Ákosnak is volt egy pár szava.

- kezdi.

Az RTL- nek is elmondtam: már az is nagy szégyen, gyalázat, hogy a magyar külügyminiszter a fehérorosz diktátorral tárgyalgat. De ha ezzel egyidőben ő, vagy a sleppje az oroszokkal is találkozott, az már nem tárgyalás, hanem eligazítás.

Majd hozzáteszi:

egészen aggasztó, hogy tavaly, amikor Orbán Moszkvába utazott a gazdájához "béketárgyalásra", az oroszok néhány nappal később megtámadták Ukrajnát. Most Szijjártó ment a fehérorosz diktátorhoz "béketárgyalni", erre Lukasenka már be is jelentette, hogy "ha a egyetlen ukrán katona is megjelenik náluk", lerohanják Ukrajnát.