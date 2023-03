Így lövöldözött a nashville-i hatszoros gyilkos – videó

Nyilvánosságra kerültek a nashville-i iskola biztonsági kamera felvételei, ahol hétfőn hat embert ölt meg egy 28 éves lövöldöző.

Szétlőtte az iskola bejárati ajtaját, majd hat emberrel végzett. Fotó: Twitter

A videón jól látható, hogy a támadó autójával megérkezik az iskola területére, leparkol, szétlövi a bejárati ajtót, a folyosón lövöldözve sétál. A hatóságok azt ígérik, hogy a helyszínre érkező rendőrök testkamerájának felvételét is nyilvánosságra hozzák majd.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ