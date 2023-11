Leleplezték Putyin haverját, a német „titkosügynök újságírót”: vagyonokat kapott egy orosz oligarchától, hogy Putyinról írjon

Korábban szakmai díjakat is bezsebelt „Putyin haverja”, pedig már akkor is kritizálták az orosz propaganda visszhangzásáért. Hubert Seipel visszautasítja a vádakat, noha védekezése aligha magyarázza a 225 millió forintnyi apanázst.

Hubert Seipel Putyin-könyvei az Egyesült Arab Emírségekben. Kép: Karim SAHIB / AFP

Egy, a Spiegel és a Guardian részvételével zajló tényfeltárás során kiderült, hogy az ismert német újságíró, Hubert Seipel legalább 600 ezer euró pénzügyi támogatást kapott az orosz elnökhöz közel álló oligarcha cégeitől – írja a 24.hu. Az átszámmolva körülbelül 225 millió forintnyi orosz pénz akkor került elő, amikor tényfeltáró újságírók ciprusi pénzügyi szolgáltatók kiszivárgott irataihoz jutottak.

Seipel két könyvet és egy dokumentumfilmet is készített Vlagyimir Putyinról, akivel saját bevallása szerint közel százszor találkozott személyesen. A szerző több szakmai díjat is elnyert ezekkel, noha kritikusai már korábban is voltak: ezek szerint az orosz propagandát visszhangozta ahelyett, hogy tényeket írt volna le.

Seipel elismerte, hogy kapott pénzt egy, az acéliparból és a bankszektorból meggazdagodott, a politikai kapcsolatai miatt tavaly szankciós listára került oligarcha, Alekszej Mordasovhoz cégeitől. Visszautasította, hogy „titkosügynök újságírónak”, vagy „Putyin haverjának” hívják: azzal védekezett, hogy Mordasov támogatása „kizárólag a könyvekkel volt kapcsolatos”. Kiadója azonban erről nem tudott, a Seipel által készített filmet bemutató német köztévé, az NDR pedig jogi lépéseket fontogat amiatt, mert megtévesztették.