Küszöbön egy gázai tűzszünet, akár az összes túszt elengedheti a Hamász

A felek „óvatosan optimisták” a CIA közvetítésével körvonalazódó megállapodást illetően. Két hónapnyi tűzszünet és az összes túsz szabadsága a tét.

A képen az látható, amint a gázai Hán-Júniszt izraeli felszólításra elhagyják a palesztin civilek január 27-én. Az UNRWA szerint október óta a lakosság több mint 85 százaléka, 1,9 millió ember kényszerült elhagyni otthonát a Gázai övezetben. Kép: MTI/EPA/Mohamed Szaber

Hamarosan megállapodás születhet a Hamász terroristái által fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátásáról, egyúttal pedig egy akár két hónapig is tartó tűzszünetről is – írja a New York Times amerikai kormányzati körökre hivatkozó cikke nyomán a hvg.hu.

A körvonalazódó megállapodás értelmében a Hamász több mint 100 túszt engedne szabadon – előbb a női, idős és sebesült túszokat –, cserébe egy 30 napos tűzszünetért. Ezalatt az idő alatt tárgyalnának a felek a második szakaszról, amelyben a túszul ejtett izraeli férfiakat és katonákat engednék el a terroristák, további 30 napos tűzszünetért cserébe.

A tárgyaló felek „óvatosan optimisták”

– fogalmaz a lap. Vannak ugyanis még tisztázatlan pontok, például, hogy hány bebörtönzött palesztint kell Izraelnek szabadon engednie. Becslések szerint a terrorszervezet által október 7-én elrabolt mintegy 240 túsz közül nagyjából 130-an lehetnek továbbra is a Hamász fogságában. Utoljára a novemberi hétnapos tűzszünet idején engedtek szabadon túszokat, akkor cserébe Izrael is elengedett bebörtönzött palesztinokat.

A megállapodás amerikai közvetítéssel jöhet létre.

Az amerikai tárgyalók Izrael és a Hamász javaslatai alapján kidolgoztak egy tervezetet, amelyet most vasárnap Párizsban vitatnak meg. Joe Biden amerikai elnök William Burnst, a CIA vezetőjét küldte Párizsba a vasárnap Izrael, Egyiptom és Katar képviselőivel folytatott tárgyalásokra.