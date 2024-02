Most először utazott Oroszországba, és úgy tűnik, megpróbálja kimaxolni az élményt.

GIORGIO VIERA / AFP

Tucker Carlson amerikai riporter a helyi médiában megjelent fényképek szerint Oroszországba utazott – tudta meg a telex.hu. A riportert lekapták az orosz főváros repülőterén, később pedig a Bolsoj Színházban is, ahol a Spartacust nézte meg.

A Carlsonról készült fényképek láttán több orosz katonai blogger is felvetette, hogy a látogatás célja akár egy Putyinnal készítendő interjú is lehet.

Hasonló hírek már korábban is felröppentek. Így történt például tavaly nyáron, amikor az orosz állami televízió Carlson reklámját vetítette. Majd miután Carlsontól megvált a Fox News, az Oroszország 1 csatorna egyik műsorvezetője arra kérte, hogy csatlakozzon az orosz adó stábjához. Putyin sajtófőnöke szeptemberben pedig azt mondta, hogy egyszer eljön az az idő, amikor a nyugati média is interjút készíthet az orosz elnökkel. Amikor Dmitrij Peszkovot arról kérdezték, vajon Carlson Tucker is szóba jöhet-e, sejtelmesen annyit mondott, hogy „várjuk ki a végét”.

A Fox News volt híradóvezetője korábban több alkalommal is védelmébe vette Putyint, sőt ő maga is azt állította, hogy már tavaly megpróbált interjút készíteni az orosz elnökkel, de az amerikai kormány megakadályozta ebben.