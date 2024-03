Amíg mi építjük az akkugyárakat, addig kihátrálnak az elektromosságból az európai autógyártók

A gyártók szerint rossz döntés volt a belső égésű motorok betiltása 2035-től, mert már látszik, hogy megbukott a csak elektromosságra vonatkozó EU-s stratégia.

Küzdelem indult a tradicionális németországi autóiparért, amely megjelenik az európai uniós választási programokban: a legnagyobb német ellenzéki párt, a konzervatív CDU – más országok jobboldali pártjaival egyetértésben – drasztikus irányváltást hirdet a tiszta belsőégésű motorok kezelésében.

A konzervatívok újabban el akarják törölni az EU belsőégésű motorjainak 2035-ig történő, fokozatos kivonásáról szóló döntést: inkább megőriznék és technológiasemlegesen fejlesztenék tovább Németország élvonalbeli belsőégésű motortechnológiáját. Ebben központi szerepet szánnak a szintetikus üzemanyagoknak.

A BYD bejelentette egy kis elektromos autó gyártását 9 ezer euróért Fotó: BYD

El kell ismernünk, hogy a csak elektromosságra vonatkozó stratégia máris megbukott és a belsőégésű motorok betiltása rossz döntés volt. Az elektromos autók elfogadásával problémák vannak a fogyasztók körében, például drága és hiányzik a töltési infrastruktúra – közölte Jens Gieseke, a kereszténydemokraták európai politikai családja, az Európai Néppárt (EPP) főtárgyalója.

Kiemelte: szemléletváltásuk összhangban van a többi európai konzervatív párt szándékaival.

Szerinte hamarosan érvényesül a belső égésű motorokhoz való visszatérés szükségessége, ami a nagy gyártók irányváltásában már látszik, amelyek ismét a belső égésű motorokra hagyatkoznának.

Az EPP kiállása azért is pikáns, mert visszalépést jelent a második ciklusára készülő EU Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, akinek javaslatára fogadták el tavaly azt a jogszabályt, amely 2035-től megtiltja a belsőégésű motorral működő, új autók értékesítését az unióban. A Politico szerint – valószínűleg saját pártja, a CDU nyomására – von der Leyen most már azt szeretné, ha a Bizottság a tervezettnél korábban ellenőrizné a CO2-flotta-törvény hatékonyságát.

A Berliner Zeitung felidézi: az iparág irányváltása nyilvánvaló, például a Mercedes-Benz azért lobbizik, hogy a következő évtizedben is eladhasson belső égésű motorral szerelt autókat. Ola Kaellenius vezérigazgató a Reuters-nek nemrég azt nyilatkozta, hogy az elektromos autókra való átállásban lesznek hullámvölgyek, ezért egyértelművé tennék az ügyfelek és a befektetők számára, hogy rugalmas stratégiát alkalmaznak.

A Citroënt, a DS-t, a Peugeot-t, az Opelt, a Vauxhallt, az Abarthot, az Alfa Romeót, a Fiatot, a Lanciát és a Maseratit, valamint az amerikai Chryslert, Dodge-ot és Jeepet tömörítő nemzetközi Stellantis csoport szintén a belsőégésű motorokra kíván támaszkodni. Közleményükben jelezték: nem áll szándékukban a belátható jövőben elhagyni a benzinüzemű autókat. Sőt, a 14 márkát birtokló autógyártó csoport hatmilliárd dollárnak megfelelő összeget tervez új motorokba és járművekbe fektetni Dél-Amerikában.

A Stellantis ezzel együtt Hybrid Flex és Plug-in Hybrid Flex járművek fejlesztését is tervezi, amelyek a sokoldalú belsőégésű motort akkumulátorral kombinálják, illetve legalább egy, teljesen elektromos autót is gyártanának a régióban. A beruházások 2025 és 2030 között valósulnak meg.

Az irányváltás abban is meglátszik, hogy a gyártók hibrid megoldásai most ismét emelkedést mutatnak. A New York Times szerint a kiábrándító elektromos autóeladások miatt a General Motors, a Ford Motor és a Volkswagen is csökkentette ambiciózus elektromos autókkal kapcsolatos céljait, ezzel szemben a hibrid járművek értékesítése „robusztus”, ami egy új realizmusra utal.

Az amerikai és az európai gyártók e-autókkal kapcsolatos problémáinak fő oka valószínűleg az ár: az elektromos autók luxuscikkek – mindaddig, amíg nem Kínából származnak, ahol a BYD bejelentette egy kis elektromos autó gyártását 9 ezer euróért.

Németországban viszont a legolcsóbb elektromos autó körülbelül 22 ezer euróba kerül, amire túl gyenge a kereslet, ezért Európában és az Egyesült Államokban a jelek arra utalnak, hogy a gyártók lehető leggyorsabban visszatérnek a belső égésű motorok biztonságos menedékébe.