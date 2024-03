Ukrajna elveszíti a háborút – Ha ez bekövetkezik, jön a NATO és Oroszország összecsapása

Ukrajna vereségéről, közelgő NATO-Oroszország háborúról és atomfegyverek lengyelországi telepítéséről beszélt Rajmund Andrzejczak tábornok, a lengyel haderő volt vezérkari főnöke a lengyel televízió adásában – számolt be több lengyel portál.

Rajmund Andrzejczak, a lengyel haderő tavaly év végén távozó vezérkari főnöke a televíziós interjú során kijelentette:

Ukrajna elveszíti a háborút,

Európának pedig fel kell készülnie arra, hogy a következő években háború jöhet Oroszországgal – írja a Portfolio.

Rajmunk Andrejczak a lengyel hadsereg volt vezérkari főnöke Fotó: Wikipedia

A tábornok szerint

Európának alig két-három éve maradt a felkészülésre, arra, hogy elhárítsa az orosz fenyegetést.

Andrzejczak egyben azt is kijelentette, a lengyel védelmi stratégia rendelkezései "túlnyomó többségükben elavultak".

Újabb hadiüzemeket kellene építeni Európában, hogy több lőszert legyenek képesek gyártani

Kritizálta a lassú felkészülést is, és elégtelennek nevezte az uniós lőszerprogramot arra, hogy megoldja a meglévő problémákat.

Véleménye szerint újabb hadiipari üzemeket kellene építeni, annak érdekében hogy több lőszert gyártsanak, gyorsabban.

Az üzemek diverzifikálását is fontosnak tartja, ugyanis Lengyelország legfontosabb gyárai közel vannak a keleti határhoz. Sziléziába és Alsó-Sziléziába helyezné át a gyártás egy részét, és amerikai üzemeket is bevonzana Lengyelországba. A lengyel hadiipar – szerinte – így képes lenne megfelelő mennyiségű lőszert előállítani nem csak a honi haderő, hanem a balti államok és az európai egységek számára is.

Lengyelországnak legyenek nukleáris fegyverei Oroszország elrettentése érdekében

Arra a kérdésre, hogy Lengyelországnak be kellene lépnie a nukleáris fegyverrel rendelkező államok körébe, Andrzejczak

egyértelmű igennel válaszolt.

Indoklása szerint a nukleáris robbanófejek megléte akár el is riaszthatná az oroszokat Lengyelország megtámadásától.

Ukrajna elveszíti a háborút

Az interjú során kitértek a jelenlegi orosz-ukrán háborúra is, a tábornok a helyzetet drámainak nevezte. Kijelentette azt is, hogy a főparancsnok leváltása, és Szirszkij érkezése nem tudta megoldani Ukrajna problémáit, és az új parancsnok is azokkal a kihívásokkal szembesül, mint Zaluzsnij.

Problémásnak nevezte az ukrán mozgósítást, a felszerelés hiányosságait, és a már elszenvedett veszteségek jelentőségét is kiemelte. Sőt, ezzel kapcsolatosan egy teljesen új, még az orosz védelmi minisztérium becsléseit is meghaladó számot mondott be:

Több mint 10 millió ember hiányzik. Becslésem szerint a veszteségeket nem százezrekben, hanem milliókban kell számolni. Az országnak nincsenek erőforrásai, nincs, aki harcoljon. Ezt a háborút az ukránok elveszítik

– jelentette ki a volt vezérkari főnök.