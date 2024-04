Budapesti hotelből is becsekkolt az ír drogbáró, akinek fejére az Egyesült Államok 5 millió dolláros vérdíjat tűzött ki

„Biztosan vissza fogok még térni ide, ha Budapesten járok. Habozás nélkül ajánlanám ezt a helyet bárkinek” – írta két évvel ezelőtti Google értékelésében egy Christopher Vincent nevű férfi a 2021-ben az Országház közvetlen közelében megnyitott Aurea Ana Palace Hotelről. A férfi elégedett volt a helyszínnel, a személyzettel és a menüvel, a szálloda dekorációját is lenyűgözőnek találta.

De miért érdekes az, hogy egy külföldi hogyan értékel egy, a Dunától pár száz méterre található luxusszállodát? Hát, azért, mert Christopher Vincent valójában a Christopher Vincent Kinahan nevű ír drogbáró, akire az amerikai kormány ötmillió dolláros (kb. 1,8 milliárd forintos) vérdíjat tűzött ki, és akinek kartellje az ír rendőrség szerint a nyolcvanas évek óta több mint egymilliárd dollárt keresett a drogbizniszen. Az ember ez alapján azt hinné, hogy a férfi mindent elkövet, hogy ne legyen a bűnüldözés radarján, de kiderült, hogy a vezetékneve elhagyásával létrehozott Google-fiókjával 2019 óta több száz értékelést írt, nemcsak Dubajban, ahol az ugyancsak keresett fiaival együtt él, hanem egy rakás más helyen, például Magyarországon, Törökországban, Spanyolországban, Dél-Afrikában és Hongkongban is – derül ki a Telex cikkéből.

Christopher Vincent Kinahan ír drogbárót körözteti az Egyesült Államok. Fotó: Wikipedia

De ki is valójában ez a Christopher Vincent Kinahan?

A drogbáró Dublinból származik, már a hetvenes években bűnözésre adta a fejét, azon belül a drogkereskedelem passzolt leginkább a személyiségéhez. 1986-ban gigantikus heroinszállítmánnyal kapcsolták le, emiatt börtönbe került, ahol aztán tovább képezte magát, és szabadulása után Írország legnagyobb hatalmú gengszterévé vált. Kinahan évtizedek óta teríti a kokaint és a heroint szerte a világon, a bizniszben pedig komoly szerepe van a két fiának, Danielnek és az ifjabb Christophernek is.

Kettejük közül Daniel az érdekesebb figura, ő ugyanis aktív résztvevője a bokszéletnek, komoly címmeccsek szervezésénél is sokszor volt már kulcsfigura. A bokszhoz kapcsolódik az a bandaháború is, amely miatt eddig is ismerni lehetett a Kinahaneket.

Három év alatt 18 rivális gengsztert öletek meg a Kinahanek

Itt az ugyancsak dublini Hutch-bandával kerültek összetűzésbe, és három év alatt legalább 18 rivális gengszterrel végeztek bérgyilkosok. Magyar szál is volt: amikor 2016 februárjában AK–47-tessel lőttek agyon egy David Byrne nevű bokszolót (és Kinahan-gengsztert) egy bokszgálán, nemcsak Daniel Kinahan volt ott, hanem Kovács Kokó István is.

Kokó akkor az Indexnek arról mesélt, hogy öt méterre tőle léptek be az ajtón, aztán jött a célzott leszámolás.

Az elmúlt évekből nem sokat lehetett tudni a drogbáróról, de a Bellingcat részletes cikkében lerántotta a leplet Christopher Vincent Kinahan jól nyomon követhető utazásairól. Ez alapján a Kinahan névtől tudatosan megszabaduló drogbáró 7. szintű idegenvezetői fiókjához 92 vélemény és 131 értékelés fűződik.

Az Egyesült Államok ötmillió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére

A drogbáró azóta, hogy az Egyesült Államok 2022-ben ötmilliós vérdíjat tűzött ki a fejére, nem jelentkezett be az Egyesült Arab Emírségeken kívülről. Dubaj eddig még nem adta ki a férfit és a két fiát, így az elfogásukhoz önmagában nem visz közelebb a felfedezés, de így is érdekes végigkövetni, merre járt Kinahan az elmúlt öt évben.

Ha már van magyar vonatkozás, kezdjük is azzal, pláne mert Kinahannek annyira tetszett a főváros, hogy a részletes értékelése mellé több mint negyven képet is mellékelt, nemcsak a hotelről, hanem Budapestről is. Az már ebből is jól látszik, hogy a drogbáró abszolút nem érezte fenyegetve magát a belváros kellős közepén, az egyik képen konkrétan egy olyan folyosót fotózott le, melynek végén egy nagy tükörben ő maga is látszik.

Az is egyértelműen alátámasztja, hogy Kinahan fiókjáról van szó, hogy a Bellingcat addig kutakodott a férfi publikusan elérhető emailcímei között, míg ki nem bányászta az emailcímét egy már nem aktív, de archívan elérhető weboldalának forráskódjából, amit aztán a GHunt nevű, nyílt forrású hírszerző (OSINT) eszközzel hozzá tudtak kapcsolni az értékeléseket író Christopher Vincenthez.

Kinahan egy világutazó

Kinahan a cikk szerint Dubajon kívül sokat járt Spanyolországban, ahol 2016 előtt élt, és Zimbabwében is, ahol az ír média alapján 2022-ben tiszta lappal akarta újrakezdeni az életét. Itt állítólag brit repüléstechnikai szakértőnek adta ki magát, de egy zimbabwei lap szerint tavaly végül elvetette ezt az ötletet.

A Sunday Times korábban arról is írt, hogy a férfi Afrikában próbálta tisztára mosni a drogkartell pénzét, egészen pontosan Zimbabwében akart aranyat venni, amit aztán Dél-Afrikán keresztül vitt volna Dubajba. A bejelentkezések ezt is alátámasztják, Kinahan sokszor értékelt dél-afrikai helyeket is.

A drogbáró emellett Törökországban is járt üzleti utakon, Egyiptomba pedig repüléstechnikai konferenciára ment, szóval azzal nem lehet vádolni, hogy ne vette volna komolyan az új fedősztoriját. A többi útjai, beleértve ebbe a budapestit is, többnyire nyaralásnak tűnnek, mint kiderült, előszeretettel járkál külföldön is ír pubokba és sportbárokba. A luxust sem veti meg, a budapesti luxushotel mellett értékelt dubaji Rolex üzletet és jachtos horgásztúrát is. A Bellingcat nyomozására sem az idősebb Kinahan, sem pedig Dubaj nem reagált.