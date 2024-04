Orbán Viktor is feljelenthette Von der Leyent – Az Európai Bizottság elnöke ellen után nyomoz az európai ügyészség

Ursula von der Leyen a pandémia idején sms-ben tárgyalt a koronavírus elleni vakcinák beszerzéséről, ám ezek az sms-ek időközben eltűntek. Korrupció és összeférhetetlenség gyanúja is felmerült, az Európai Ügyészség nyomozást indított az ügyben. Állítólag Orbán is a feljelentők között van.

A liège-i ügyészség szóvivője szerint a legfelsőbb európai ügyészek nyomoznak az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-ek eltűnése miatt – írja a Politico cikke alapján a Telex.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: europarl.europa.eu

Az ügyészek közfeladatokba való beavatkozás, sms-ek megsemmisítése, korrupció és összeférhetetlenség miatt nyomoznak, de vádemelés még nem történt az ügyben.

A nyomozást 2023 elején a belga igazságügyi hatóságok indították meg Liègeben, miután egy helyi vakcinaszkeptikus körökhöz is köthető lobbista büntetőfeljelentést tett. Később a magyar és a lengyel kormány is csatlakozott hozzá – bár az utóbbi éppen visszavonja panaszát a Donald Tusk vezette EU-párti kormány választási győzelme után. A Politico forrásai szerint Orbán Viktor is tett feljelentést Von der Leyen a Pfizerrel folytatott oltóanyag-tárgyalásokon betöltött szerepe miatt. A Politico kérdést intézett a magyar kormányhoz az üggyel kapcsolatban, kérdésükre azonban egyelőre nem kaptak választ.

Az Európai Ügyészség tavaly októberben jelentette be, hogy nyomoznak – akkor nem közöltek részleteket, most viszont elárulták, az elmúlt hónapokban valóban átvették az ügyet.

Az ügy a New York Times egy 2021 áprilisában megjelent cikkével pattant ki.. Ursula von der Leyen azt nyilatkozta a lapnak, hogy 2020-ban a Pfizerrel kötött harmadik, 20 milliárd euró becsült értékű vakcinabeszerzési szerződés megkötése előtt a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával sms-ben és telefonon is egyeztetett.

A cikk után egy német újságíró közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy megnézhesse az sms-üzeneteket. A bizottság ezeket nem adta ki arra hivatkozva, hogy nem tárolták őket, mert az sms-eket rövid életű, efemer dokumentumként kezelik. Emiatt az EU-s ombudsman, Emily O'Reilly már 2022 januárjában hivatali visszaélésről beszélt, arra hivatkozva, hogy a EU-s jog szerint a dokumentum kategóriájába minden olyan tartalom belefér, ami befolyásol tetteket, döntéseket, a médiumtól függetlenül.

A kedélyeket tovább borzolta az is, hogy a leszállított vakcinák egy része, mintegy 4 milliárd euró értékű dózis nem került felhasználásra, így kárba veszett.

Von der Leyennek nem ez az első botránya, amikor sms-ekben tárgyalt, amelyek később eltűntek. Mikor még német védelmi miniszterként dolgozott, nyomozás indult a minisztérium ellen, mert felmerült, hogy nem a megfelelő módon adtak ki nagy összegű, állami megrendeléseket. A nyomozás előtt azonban több üzenet is eltűnt az akkori miniszter, Von der Leyen telefonjáról, amik egy részét ő, egy másik részét pedig állítólag egy asszisztense törölte – írja a Telex.