Joe Biden tényleg visszaléphet? Itt vannak a jelek

A múlt heti Joe Biden-Donald Trump vitát követően számos politikus kérte arra a hivatalban levő amerikai elnököt, hogy ne induljon újra a posztért – nagyon úgy fest, hogy fontolóra is veszi a dolgot.

Leszerepelt Joe Biden a június 27-én lezajlott elnökjelölti vitán, melyet a CNN televízió stúdiójában rendeztek – ennek során ő és Donald Trump volt elnök cserélt eszmét. Ezt követően nemcsak demokrata politikusok, hanem a The New York Times szerkesztősége is azt kérte Bidentől: ne induljon ismét a pozícióért.

Friss hírek szerint Joe Biden meg is fontolja a visszalépését, amennyiben az előttünk álló napokban leszerepel, bár a Fehér Ház ezt tagadja – tudatta az index.hu.

Joe Biden valóban fontolóra veszi visszalépését? – Fotó: Youtube

A CNN megrendelésére készült egy közvélemény-kutatás is, amely azt mutatta: a nézők 67 százaléka Donald Trumpot látta a vita győztesének.

A The New York Times pedig arról számolt be: Joe Biden egy kulcsfigurának számító szövetségesének azt mondta, ha a következő napokban nem tudja meggyőzni a közvéleményt arról, hogy alkalmas a feladatra a múlt heti vitateljesítményét követően, akkor az elnökjelöltsége veszélybe kerül.

Szövetségese közölte a The New York Time-szal, hogy az újraválasztásért folytatott küzdelem még zajlik és Biden tisztában van vele, hogy a következő időszakban jól kell szerepelnie a nyilvánosság előtt – különös tekintettel a július 5-i interjúra, amelyet az ABC News munkatársának ad majd.

A neve elhallgatását kérő személy egyébként az elmúlt 24 órában beszélt Joe Bidennel – írta meg az index.hu.

Ugyanakkor, Andrew Bates, a Fehér Ház szóvivője „teljesen valótlannak” nevezte a jelentést. Biden egyik vezető tanácsadója – aki szintén névtelenséget kért – szerint az elnök „nagyon is jól tudja, milyen politikai kihívással néz szembe”.

A The New York Times mindenesetre azt írta: ez az első nyilvánosságra került jel, ami arra utal, hogy Joe Biden komolyan fontolóra veszi a visszalépését – írta meg az index.hu.