Kiesés ellen küzdő csapatok mérkőzésén a házigazda Zalaegerszeg fordulatos csata után 3-3-as döntetlent játszott a Pakssal a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának szombati játéknapján.

Az immár hét meccs óta veretlen hazaiak mindhárom gólját Bobál Gergely szerezte. A Paks, amely az előző fordulóhoz hasonlóan ismét a ráadás perceiben mentett pontot, sorozatban hatodszor vívott meg veretlenül egy találkozót.

OTP Bank Liga, 29. forduló:

ZTE FC-Paksi FC 3-3 (1-1)

Zalaegerszeg, 2644 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Bobál G. (33., 50., 62.), illetve Könyves (12.), Böde (79., tizenegyesből), Balogh B. (92.)

sárga lap: Bolla (47.), illetve Balogh B. (17.), Osváth (38.), Szélpál (43.), Szabó J. (49.), Kecskés (89.)

ZTE FC:

Demjén – Bolla, Szépe, Katanec (Bobál D., 77.), Tamás K. (Katelarisz, 84.) – Bedi, Bőle, Barczi (Kocsis, 63.), Mitrovic, Radó – Bobál G.

Paks:

Rácz G. – Osváth, Szélpál, Kelemen (Bartha, 84.), Szabó J. – Bertus (Kecskés, 77.), Balogh B., Hahn (Haraszti, 63.), Szakály D. (Sajbán, 63.), Könyves (Kulcsár, 77.) – Böde

Jó iramban kezdődött a találkozó, mindkét oldalon akadtak kisebb-nagyobb helyzetek, ezek közül a paksiak lehetőségei tűntek veszélyesebbnek. A vendégek többször is átjátszották a hazai védelmet, és egy ilyen lehetőséget kihasználva Könyves Norbert vezetéshez juttatta csapatát. A gól után a Paks átadta a területet a ZTE-nek, amely ugyan sokáig nem találta a rést riválisa védelmén, de végül Bobál Gergely révén sikerült egyenlítenie.

A szünet után Bobál fejesgóljával a vezetést is megszerezte a házigazda, és lendületben maradva a meccs eldöntésére törekedett. Többször is lekontrázta a kitámadó tolnaiakat, és egy ilyen támadás végén Bobál ismét betalált. A hajrához közeledve tovább növelhette volna előnyét a Zalaegerszeg, több alkalommal is zavarba hozta a fellazuló paksi védelmet, végül mégis a vendégek szépítettek: Böde értékesített egy kezezésért megítélt büntetőt. Az utolsó percekben is inkább a hazaiak irányítottak, de a slusszpoén ismét a Paksé volt: Balogh Balázs egy távoli lövéssel egyenlített, így egy pontot szerzett csapatának.