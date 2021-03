Gyorsan terjed az új halálos vírus, már a lovakat is karanténba kényszerítik

Nem elég, hogy egy éve birkózunk a koronavírussal, lovas berkekben már nemcsak az emberek, hanem az állatok egészségéért is aggódni kell írja az Index.

A négylábúak életét ugyan nem a Covid–19, hanem az EHV–1 nevű herpeszvírus veszélyezteti, de a lovak számára ez is halálos végkifejletű fertőzés – olyannyira, hogy öt állat már belehalt a vírusba.

A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) szerint a fertőzés az érintett lovak légútját és idegrendszerét támadja meg, továbbá a vemhes kancáknál vetélést idézhet elő. A herpeszvírusnak kilencféle törzse van, bizonyos törzsek azonban olyan heves reakciót váltanak ki az állatok szervezetében, hogy a lovak több hétig karanténba kényszerülnek. Azok a lovak, amelyek szervezetében kimutatják a vírust, nem utazhatnak és nem versenyezhetnek.

10 európai országban betiltották a versenyzést (Franciaország, Spanyolország, Portugália, Belgium, Olaszország, Ausztria, Lengyelország, Hollandia, Németország és Szlovákia).

A herpeszvírus tünetei a kórokozóval való érintkezés után körülbelül tíz nappal jelentkeznek. Mivel a beteg lovak más kórságok tüneteit is mutathatják, az állatorvosnak orr-, garat- és vérmintát kell vennie, hogy a laboratóriumi vizsgálat helyes diagnózist eredményezzen. A beteg lovaknál másodlagos bakteriális fertőzés alakulhat ki, a neurológiai szempontból súlyosan érintett lovakat pedig el is altathatják.

A lóherpesz akár 5 méteres távolságból a levegőn keresztül is képes az egyik lóról átkerülni a másikra. Az istállóban álló lovak szoros érintkezés és köhögés által is terjeszthetik a vírust. Ám a herpeszvírust nemcsak az állatok adhatják át egymásnak, hanem emberek által is könnyen terjed. A kórt etetés közben is elkaphatják az állatok, továbbá a lovászok öltözékén és a lószerszámokon is megtelepszik.

Forrás:Index

Címlapkép:Pixabay