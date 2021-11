Végleg elszálltak a magyar válogatott vb-kijutási esélyei, hiába győztük le San Marinót

A magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában 4-0-s győzelmet aratott a pont nélkül sereghajtó San Marinó-i csapat felett a világbajnoki selejtezősorozat pénteki játéknapján.

A magyarok már a szünetben két találattal vezettek, miután Szoboszlai Dominik és Gazdag Dániel is eredményes volt. Előbbi a folytatásban is betalált, majd a végeredményt Vécsei Bálint állította be, emellett Kiss Tamás és Balogh Botond személyében két újonc is beállt.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a siker ellenére már biztosan nem lesz ott a 2022-es, katari eseményen, mivel a lengyelek győztek Andorrában, így előnyük behozhatatlanná vált a pótselejtezőt érő második helyen.

A legutóbb 1986-ban vb-résztvevő magyarok hétfőn a lengyelek vendégeként Varsóban zárják a sorozatot.

Európai vb-selejtezők, 9. forduló, I csoport:

Magyarország-San Marino 4-0 (2-0)

Puskás Aréna, 15 000 néző, v.: Filip Glova (szlovák)

gólszerzők: Szoboszlai (6., 83.), Gazdag (22.), Vécsei (88.)

Magyarország:

Dibusz – Botka (Balogh, 85.), Lang, Szalai A. – Nego, Nagy Á. (Schäfer, 56.), Vécsei, Schön (Varga K., 56.) – Gazdag (Kiss, 72.), Szoboszlai (Hahn, 85.) – Szalai Á.

San Marino:

Benedettini – Battistini, Fabbri, Rossi (Zonzini, 70.), Grandoni (A. Golinucci, 60.) – F. Tomassini (D'Addario, 60.), Lunadei, E. Golinucci, Mularoni, D. Tomassini (Hirsch, 36.) – Nanni (Vitaioli, 60.)

A lelátón nagyjából 15 ezer szurkoló foglalt helyet, köztük Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, aki informális egyeztetésen vett részt Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó Szövetség első emberével, a FIFA és az UEFA alelnökével.

A magyarok az első perctől magukhoz ragadták a kezdeményezést, majd első helyzetükből Szoboszlai révén a vezetést is megszerezték. Előnyben is kezdeményezőek maradtak, csak idő kérdése volt a különbség növelése, ami végül a játékrész derekán jött össze. A szünetig elsősorban a miniállam csapatának remekül működő lestaktikája akadályozta meg az újabb gólokat, de a riválisnak ellentámadásokra nem maradt ereje, csak elvétve jutott a magyar 16-os előterébe.

A második félidő a leszálló ködben ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: a magyar csapat támadott, a San Marinó-i védekezett. Ami változást jelentett, az az, hogy a magyar fölény ekkor már meddőnek bizonyult, mert nem párosult helyzetekkel. Az utolsó 20-25 percre viszont ismét fokozódott a nyomás, Szoboszlai és Vécsei pontos, gólt eredményező lövésével a két csapat hatodik összecsapásán is sikerült legalább háromgólos különbséggel nyernie a magyar gárdának San Marino ellen.

