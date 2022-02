Hiába a meglévő infrastruktúra, ismét több tízmilliárdba kerül majd a vizes VB

Hétfőn derült ki, hogy 2017 után megint beugróként rendezünk vizes világbajnokságot idén június 18. és július 3. között. A Magyar Úszószövetség elnöke Wladár Sándor kiemelte, hogy „azt használjuk, ami adott”, de még így is rengeteg pénzébe fog ez kerülni a magyar adófizetőknek.

A 2017-es világbajnokság szervezői eleinte 25 milliárd forintos összköltségről beszéltek, ez ment fel végül az ötszörösére. Ebben voltak direkt költségek is, mint a 46 milliárdért felhúzott Duna Aréna, a Hajós Alfréd Sportuszoda és a Széchy Tamás uszoda felújítása 4 milliárdért vagy a Császár-Komjádi 3,8 milliárdos renoválása. De építettek ideiglenes szinkronúszó medencét a Városligetbe 5 milliárdért, toronyugró óriástornyot a Batthyány térre 3 milliárdért. Ezek mellett voltak még kapcsolódó infrastrukturális beruházások is, és bár ezekre most elvileg nem kell költeni, a G7 cikke szerint mindezek ellenére kerülhet újabb tízmilliárdokba kerülhet az újabb magyar vizes vb – írja a 444.hu.

Az örmény Artur Barseghyan a férfi 50 méteres gyorsúszás előfutamában a budapesti vizes Európa-bajnokságon a Duna Arénában 2021. május 22-én. MTI/Kovács Tamás

A G7 szerint probléma lehet, hogy most az öt évvel ezelőttinél is sokkal kevesebb idő lesz felkészülni, mert csak 131 nap áll rendelkezésre. És bár most nem kell elvileg építkezni, a cikk szerint nem teljesen igaz, hogy csak azt fogjuk használni, ami már úgyis adott. Mert a sport és közlekedési létesítmények mellé kiegészítő épületeket, illetve rendezvényhelyszíneket kell felhúzni/kialakítani. Idén például a Lupa tónál lesznek a nyílt vízi versenyszámok, így oda és a Margitszigetre is kell majd építeni mobillelátót.

A 2017-es világbajnokság büdzséje végül 107 milliárd forint felett állt meg, ennek a nagy részét most ki lehet hagyni, de a G7 becslése szerint az idei vébére költendő végső összeg így is bőven lehet tízmilliárdos nagyságrendű.

A cikk szerint a szűk határidő miatt is többet kell majd költeni, például szállásra. Öt évvel ezelőtt több mint hatmilliárd értékben kötött le szállásokat a vb akkori szervezője, az árak azóta pedig csak emelkedtek.

Egyelőre az sem világos, hogyan oldják meg a fővárosi közlekedést, mert idén még nem használható a felújítás alatt álló Lánchíd, a hármas metró középső szakaszán is pótlóbuszok mennek egészen augusztusig, és a pesti alsó rakparton is egyirányú autósforgalom lesz a főnyomócső fejlesztése miatt. Mindezek mellett az is hétfőn derült ki, hogy a világbajnokságról a kormány semmilyen formában nem egyeztetett a fővárossal, ők másokhoz hasonlóan szintén a médiából tudták meg, hogy idén Budapesten rendezik meg a vizes vb-t.

Forrás: 444.hu