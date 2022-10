Lerántotta a leplet Shane Tusupról egyik tanítványa – elárulta, hogy mit gondol az amerikai sztáredzőről

Az utóbbi időben leginkább magánéletével kapcsolatban szerepelt a médiában, egy ideig a Szabó Zsófival történt szakításától volt hangos a sajtó, majd elindultak a találgatások is, hogy ki lesz a következő szerelem. Shane a háttérben továbbra is folytatta edzői tevékenységét, amiről most megszólalt az egyik tanítványa is.



Fotó: TV2

Lehetőségem nyílt együtt dolgozni Shane Tusuppal. Nem volt egyszerű a munka, Shane nagyon komoly feladatok elé állított, és az airbike sem lesz a legjobb barátom, de egy biztos: életem legjobb kondíciójával érkeztem Dél-Koreába. Sajnos, az első napon lesérültem, így nem volt lehetőségem ugyanazt a gyakorlatot bemutatni, amivel érkeztem...

- írta Fekete-Tibor Nóra, amit Shane is megosztott Instagram-sztorijában.

Mint írta, azt, hogy így tudott felállni a színpadra a gyakorlatával, Shane-nek köszönheti. A gyakorlat előtt egy-két órával még a térde kinyújtása is nagy erőfeszítésébe tellett.

Az edzéseink alkalmával, a versenyhez közeledve a gépemre ragasztott egy matricát ezzel a felirattal: 'Nobody cares, work harder'. A legigazabb mondat. Ez visszhangzott a fejemben, amikor a színpadra léptem. Sajnálom, hogy sokan előítélettel bírnak, ha róla van szó. A szakmai tudása páratlan

- folytatta a sportoló.