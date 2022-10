Felrobbantották az internetet az X-faktor mentorának meztelen képei – megszólalt Herceg Erika

Egy időben az X-faktor 6. szériájának mentora, Herceg Erika nemcsak a hangjából élt.



Az énekesnő eddig leginkább Ukrajnában és Oroszországban volt közismert, ám amióta az RTL Klub műsorában is látható, Magyarországon is egyre többen keresnek rá az interneten a nevére a nézők. Erika 2012-ben és 2014-ben az orosz és az ukrán Playboynak is vetkőzött, és sok-sok szexi fotó készült róla, amiket most hamar fel is kapott az internet. A képeken az énekesnő semmit nem bíz a képzeletre, takarás nélkül vállalta testét.

A Playboy-fotózás 2012-ben történt. Mindennek megvan az ideje, zokban az években erotikus fotókon szerepelni a Playboy-ban nagyon-nagyon menő volt, akkoriban olyan nagy hatással bírt, hogy beindította a karrierem

– vallotta be a Blikknek a mentor.

Elmondása szerint ma már nem vállalni be, mert nem tartja trendinek. Mint mondta, a mostani gondolkodásával, ha tehetné, azt a fotózást is kitörölné a múltjából. Ennek ellenére nem szégyelli a fotókat, most is büszkén vállalja a testét, sőt, van olyan lap, amelynek igent mondana, ha az felkérné.

Most egyetlen magazinnak vállalnék szép, igényes, szexi fotókat... és az a Vogue

– szögezte le Herceg Erika.