Durva harc alakult ki a celebekről között: Ismét célkeresztben Berki Mazsi

Nem csillapodnak a kedélyek a médiában való gyermek szerepeltetések témájában. Sokadjára robban ki ehhez hasonló vita, most éppen azután, hogy a birkózó Bárdosi Sándor kiesett Berki Mazsi ellen a Dancing With The Stars versenyéből – írja a borsonline.hu.

Bárdosi a gratuláció után öklendezést imitált, amit később azzal indokolt, hogy gyomorforgatónak tartja, hogy az özvegy mindent bevetett annak érdekében, hogy versenyben maradjon, még a kislányát is bevitte a stúdióba, hogy az emberekből együttérzést váltson ki, így a szavazataikkal ne ejtsék ki.

A kialakuló botrányt az ismert lemezlovas, Cooky és felesége Debóra sem hagyta szó nélkül, ugyanis a tavalyi évadban erős kritikát kaptak Bereczki Zoltántól, amiért gyermekeiket szerepeltették a műsorban.

Bereczki a Dancing második évadában – amikor mi szerepeltünk és amikor a gyermekeinek tíz másodpercre megjelentek az egyik táncunkban –, azt mondta, hogy társadalmilag nem elfogadott, hogy a kiskorúakat a kameráknak mutogatjuk. Megalázott ezzel minket.

– mondta a Tényekben Cooky és Debóra.

Nem volt bennünk tüske egészen szombatig, amikor megláttuk, hogy a Berki Mazsi kislánya megjelent a kisfilmjében

– értetlenkedett a házaspár.

Ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy társadalmilag nem elfogadott az ilyen, akkor most nem ugyanezt kellene mondania?

– kérdezi Cooky majd így folytatja a Borsnak: