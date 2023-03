A DVTK meghívta a szülinapos kisfiút, Énokot a következő meccsükre

Kárpótlásul azért, mert a Diósgyőr kapusa megalázta őt.

A csapat kárpótolja Varga Énokot, akinek születésnapja alkalmából megengedték, hogy a hétfő esti MTK–Diósgyőr másodosztályú rangadó második félidejének elején ő végezhesse el a kezdőrúgást – írta meg a Telex.

A kisfiú nemcsak belepöckölt egyet, hanem kapura is tört a labdával, de a lövését, majd az újbóli próbálkozást is védte Senkó Zsombor, a diósgyőriek kapusa, aki ezután még jó messzire el is rúgta a labdát. Cserébe a kihagyott gólokért, a DVTK tulajdonosa, dr. Magyar Mátyás meghívta az MTK-szurkoló kisfiút és szüleit, valamint Énok minden MTK-s csapattársát Diósgyőrbe, a DVTK egyik soron következő hazai mérkőzésére, amit ők el is fogadtak