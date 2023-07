"Hatan vagy heten is egy cégnél dolgoznak" – kiderült, mi a Fradit kiverő feröeri focicsapat titka

Kínos vereséget szenvedett a Ferencváros, Kubatov menesztette is az edzőt – írta meg a hvg.hu.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Feröer-szigeteki Kí Klaksvik csapata lesújtó, 3-0-s győzelmet aratott a Ferencváros felett. A győztes csapat egyik játékosa, René Joensen, nyilatkozott a Nemzeti Sportnak a meccset követően:

„Éreztük is az első félidőben, hogy nehezen megy a futás, mert hidegebb levegőhöz vagyunk szokva. Kemény meccs volt, keveset volt nálunk a labda, de mentálisan nagyon erősek voltunk mi is és a stábunk is. Csak mentünk tovább, hogy megtartsuk a háromgólos előnyünket, és ne kapjunk gólt.″