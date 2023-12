Az úszónő ügyvédje azt is elárulta, miért.

MTI/Kovács Tamás

Keviczki István ügyvéd, az úszónő jogi képviselője a borsonline.hu-nak nyilatkozva elmondta:

A rendőrség lezárta a nyomozást, arra jutottak, hogy a szóban forgó, Szilágyi Liliána által elmondott cselekmények elévültek.

Mint ismert, Szilágyi Liliána, az egykori válogatott sportoló 2021 decemberében vádolta meg a nyilvánosság előtt édesapját testi, lelki és szexuális bántalmazással – emlékeztet a 444.hu. Liliána nem tett feljelentést, de a Fővárosi Törvényszék igen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kapcsolati erőszak gyanújával indított nyomozást, ez most lezárult.

Az ügyben ugyanakkor egy becsületsértési per is indult: ezt Szilágyi Zoltán kezdeményezte, és továbbra is folytatódik. Lányának be kell bizonyítania, hogy az általa elmondottak megfelelnek a valóságnak.