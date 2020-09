Daniel Craig a következő Bond-film után búcsúzik a szereptől.

Idén novemberben mutatják be a következő, No Time to Die című James Bond filmet. Ebben utoljára fogja Daniel Craig eljátszani az ügynököt, ezentúl pedig más színész bújik a karakter bőrébe.

Jelenleg azt pletykálják Hollywood-ban, hogy Tom Hardy-hoz kerülhet ez a szerep. A Mad Max és a Venom főszereplője eddig is számos sármos, erőszakos férfi szerepét játszotta el, így pont illene Bondhoz.

Forrás: Asia Times

Kép: IMDB