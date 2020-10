Egy fotóval jelentette be a közösségi oldalán Gwen Stefani, hogy szerelme, Blake Shelton megkérte a kezét.

Az 51 éves énekesnő az Instagram-oldalán újságolta el követőinek az örömhírt, miszerint párja, Blake Shelton énekes öt, együtt töltött év után feltette neki a nagy kérdést, amelyre természetesen igen volt a válasz, hiszen az énekesnő korábban is hangoztatta: Shelton mentette meg. Úgy tűnik, Gwen Stefani – aki korábban már volt férjnél, hiszen 14 éven át Gavin Rossdale énekes felesége volt – ennél boldogabb nem is lehetne. Határtalan öröme látszik azon a friss fotón is, amelyen leendő férjével csókban forrnak össze.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon @blakeshelton yes please! gx Gwen Stefani (@gwenstefani) által megosztott bejegyzés, Okt 27., 2020, időpont: 10:09 (PDT időzóna szerint)

A countryénekes Shelton a Twitter-oldalán arról számolt be, hogy egyedül Stefani az, aki széppé varázsolja számára a 2020-as évet.

Úgy tudni, a szerelmesek a válásaik után kerültek közel, a vigaszt egymásban találták meg.

(mirror.co.uk, blikk.hu)

Címlapkép: Facebook/gwenstefani