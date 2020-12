Újra forr a levegő Schobert Norbi körül. A fitneszguru feleségével és gyermekeivel utazott a Maldív-szigetekre a szokásos Alakreform-táborba, amiről hírt is adott közösségi oldalán – számolt be a Blikk.

Az internet népe azonnal rátámadt Schobertékre. A kritikusok szerint Norbiék jobban tennék, ha a koronavírus közepette otthon maradnának és nem utazgatnának.

Az üzletember már a katari reptéren rögzített videóban visszaszólt az őt támadóknak, mondván, nem érti, miért rosszabb a szabályokat betartva egy biztonságosnak vélt helyre utazni, mint otthon zötykölődni a tömött buszon. Ugyanakkor úgy véli, a rettegett fertőzés amúgy is inkább az elhízottakra és az idősekre lehet veszélyes.

– jelentette ki videójában Norbi, aki elítéli a vírustagadókat, de több dolgot furcsáll a járvány kezelésében.

Alighogy posztoltuk az utazást, máris jöttek a rosszindulatú üzenetek – nyilatkozta a Blikknek a fitneszguru.

Műanyag álarcban ücsörögtünk az üres reptéren, ráadásul a Maldív-szigeteken nagyjából nincs is covidos, innen nem vihetsz haza semmit, legfeljebb ide hozhatod! Egy teszttel lehet menni külföldre, de visszafelé már kettő kell. Arról nem is beszélve, hogy miért veszélyesebb utazni annál, mint hogy odahaza az önkiszolgáló boltban kesztyű nélkül fogdossák a péksüteményeket, a buszokon, vonatokon egymást tapossák az emberek..? Ha tényleg hatásos lépések kellenek, nincs tömegközlekedés! Otthon most óriási a hiszti, ami logikus is, mert a vírus létező veszély, de szerintem a nyomornak több halálos áldozata lesz, mint a koronavírus okozta tüdőgyulladásnak. Persze ez csak az én véleményem