Tóth Andi: "Kimondottan örülök, hogy egy kis korcs vagyok"

DNS-tesztet csináltatott Tóth Andi, hogy megtudja, milyen ősökkel büszkélkedhet – írja a Bors.



Fotó: Instagram/Tóth Andi

Az énekesnő a péntek esti Life TV Bréking című műsorában fog erről beszélni részletesebben, de annyit már elárult, hogy orosz és török felmenői is lehettek.

Édesanyám mondta, hogy van bennünk orosz vér, és tényleg 20-25%-ban fehéroroszt mutatott a teszt. Kiírta Romániát is, de meglepődtem, mert azért az oroszoknak nincs ilyen színűk, ők fehérek, nem úgy, mint én, és ki is derült, hogy Nyugat-Ázsiá­hoz is van kötődésem. 11%-ban török vér csörgedezik bennem, szóval anyukám részéről az oroszt, apukám részéről a törököt örököltem. Kimondottan örülök, hogy egy kis korcs vagyok, aki mondhatni, jól sikerült.