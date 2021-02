Havas Henrik a zaklatási vád miatt Baukó Évát hárommillió forintra perli

Folytatódik a botrány, nem úszta meg a bírósági procedúrát Baukó Éva! Havas Henrik új többmilliós személyiségi jogi pert indított a modell ellen.

A Blikk emlékeztet arra, hogy 2017-ben Havast többen is szexuális zaklatással vádolták. A televíziós ellen akkori munkahelyén, az ATV-ben belső vizsgálatot indítottak, és Baukó azt állította, hogy amikor a személyi asszisztense volt, Havas zaklatta és megzsarolta, ha nem lesz a szeretője, tönkreteszi. Akkor az újságíró 20 milliós polgári pert indított a televíziós csatorna ellen.

A tévénél lefolytatott belső vizsgálat eredményét nem hozták nyilvánosságra, ám mivel ezt követően nem hosszabbították meg a műsorvezető szerződését, Havas Henrik szerint azt a látszatot keltették, hogy az eredmény elmarasztaló volt. A perben tanúként beidézték Baukó Évát is.

Most újabb jogi procedúra indul, ám a celebnő ezúttal nem tanú lesz, hanem alperes. A bulvárlap információi szerint hárommillióra pereli az új­ságíró.

Még a 2017 decemberi lejáratásával kapcsolatban először az ATV-t, majd az Origót is kiadó New Wave Group Kft.-t is bepereltük. Baukó Évát az akkori eljárásban tanúként idéztük be, aki azonban egyszer sem jelent meg, így nem volt módunk bizonyítani, hogy alaptalan volt minden állítása, ami később ráadásul végiggyűrűzött a médián Havas Henrikkel kapcsolatban. Nem volt lehetőségünk a bizonyításra, ezért három évvel később indítottunk egy újabb peres eljárást, ezúttal már Baukó Évával szemben. Ebben szeretnénk azt bizonyítani, hogy Havas Henrik nem volt a főnöke, és nem is zaklatta Baukó Évát. Minden állítását meg tudjuk cáfolni

– mondta el a Blikknek dr. Soós Péter, a televíziós ügy­védje.

Cikk- és címlapkép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt