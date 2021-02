Az énekes elmondta, hogy van, miután megkapta a koronavírus elleni védőoltás első adagját.

Korda György a Borsnak elmondta, türelemmel várt a sorára, esze ágában sem volt protekciót kérni, hiszen aki előtte van a sorban, annak nagyobb szüksége van az oltásra. Mivel neki is van egy krónikus betegsége, most őt is behívták.

A háziorvos telefonált, amikor meghallottam a hangját és azt, hogy mehetek az első oltásért, olyan izgatott lettem, hogy az egekbe szaladt a vérnyomásom! Ideges lettem, nem tudtam, mi vár rám, valóban ezt akarom-e egyáltalán... Aztán a rendelőben teljesen megnyugodtam. Ott minden szakszerűen ment, és olyan flottul, hogy mire kettőt pislogtam, kész is

- mondta az oltásról Korda György.

