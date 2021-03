Majka apjára emlékezik, miatta maradt Magyarországon anno

Húsz éve hunyt el az apja, akinek halála nagyban befolyásolta a rapper életét.

A húsz évvel ezelőtt elhunyt édesapjára emlékezett Majoros Péter "Majka" a Facebook-oldalán – vette észre a Blikk.

Majka korábban az ATV-n Rónai Egonnak mesélt arról, mennyire meghatározta életét az apja, és ha tehetné, visszaforgatná az idő kerekét, hogy ismét mellette lehessen.

Fotó: Facebook/Majka

20 éve ment el a fater!! A halálával elintézte, hogy én Magyarországon maradjak, és az legyek most, aki mindig is lenni akartam, egy olyan életben, amire mindig is vágytam...