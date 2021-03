Alekosz miatt nem lesz internet ezen a településen

Feleségszerző országjárásba kezdett Nagy Alekosz, egykori Való világ-nyertes.

A görög származású celeb hódító hadjárat nem zökkenőmentes, van, egy falu, ahonnan már fenyegetéseket is kapott. Ő sem volt rest, azzal vágott vissza, hogy Perkátán cserébe nem lesz internet.

Már most megfenyegettek a perkátai férfiak! Elvernek, mind szódás a lovát! Mondták. Komolyan nem értem, hogy a Fejér megyei nők, mit látnak ezekben az erőszakos, duhaj garázdákban?! Még egy buszsofőr is figyelmeztetett a veszélyre. Ez a hozzáállás is csak azt erősíti bennem, hogy jól döntök, amikor ma lekapcsolom az internetet. Az effajta bűnügyi szerelemféltés, elfogadhatatlan. Görög vagyok, úriember vagyok. Kérem, a nők, ezt is vegyék figyelembe! Gyönyörű jövőt kínálok. Hamarosan elindulok, kérem, várjanak.

A mai napon, perkátán, internet, nem lesz!

Nagy Alekosz – nősülni akaró Úriember