Puzsér Vasvári Viviennek: „A szilikonnal kitömött emberi státuszszimbólum mélyen fel van háborodva"

Puzsér Róbert ezúttal újabb celebet szemelt ki magának: Vasvári Vivient illette kemény szavakkal egy Facebook-bejegyzésben – vette észre a Blikk.hu.



Fotó: MTI/Kovács Attila

Puzsér Róbert számos celebbel került már verbális közelharcba, például Hajdú Péterrel és Berki Krisztiánnal is – akivel jelenleg is perben áll. Most egy újabb célpontot talált magának a modell és „luxusfeleség", Vasvári Vivien személyében. Kettejük harca azzal indult, hogy Puzsér beszólt a plasztikai beavatkozásokkal tökéletesített testére, Luxus Vivi pedig ezért beperelte őt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vasvári Vivien (@vasvarivivien) által megosztott bejegyzés

Most pedig itt a kirakós legújabb eleme, Puzsér Hírklikken megjelent cikke, amiben ilyen megfogalmazásokkal találkozunk:

A szilikonnal kitömött emberi státuszszimbólum mélyen fel van háborodva, és emberi méltóságában van megsértve, amiért nem lelkendezek afelett, hogy plasztikai operációi révén olyan csíramentesen steril külsőt sikerült öltenie, mintha egy kínai üzem futószalagja fröccsöntötte volna

– kezdi a cikket. De ez nem volt elég:

Aki azt hányja a szememre, hogy ez majdnem olyan gyalázatos testszégyenítés, mint amikor Karácsony Gergely az alacsony és kövér Orbán Viktort alacsonynak és kövérnek nevezi, annak alighanem igaza van. Egyetlen mentségem, hogy egy olyan közszereplő kapcsán, akinek a pénzes proli veretésen, a tenyérbemászó arcoskodáson meg a szüntelen és indokolatlan szexiskedésen kívül semmilyen jellegzetessége nincs, ugyan miről nyilatkozhatnék? Ez a banya kizárólag az agyonretusált fotóival meg az implantátumokkal feltöltött testével van jelen a nyilvánosságban – mit szabadna szóvá tennem? A soha el nem énekelt slágerét? A soha meg nem írt könyvét? A soha meg nem mentett bébifókákat?

– áll bele Puzsér Vivienbe. Valószínűleg a folytatás is hamarosan megérkezik.

Forrás: Blikk.hu

