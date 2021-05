Most kiderült, hogyan vélekednek a magyar sztárok gyerekeik oltásáról

A megkérdezett celebek mind beoltatnák gyermekeiket.

A Ripost.hu végzett körkérdést a leghíresebb magyar sztárok körében, a válaszok egyöntetűek voltak.

Köllő Babett

A színésznő lánya, Milla áprilisban ünnepelte a 11. születésnapját. Babettnek és férjének, Andrásnak határozott elképzelése van arról, hogy miként döntenek akkor, ha kiderül, a tizenhat év alatti gyerekek is megkaphatják a koronavírus elleni oltást.

„Hallottam, hogy már tesztelik az oltásokat gyerekekre is. Én úgy vagyok vele, hogy ha elérhető lesz a vakcina a kicsik számára is, akkor én a lányomat, Millát is mindenképpen beoltatom majd. Ez nem is lehet kérdés, sosem mernénk úgy elutazni a jövőben külföldre, hogy mi, felnőttek be vagyunk oltva, de a lányunk nem. Fontos, hogy éljünk a lehetőséggel, amennyiben ez megadatik” – mondta el a színésznő.

Mádai Vivien

A Mokka műsorvezetője az orosz vakcinát kapta meg, és már mindkét oltáson túl van. Miután sok az orvos a családjában, nem is volt kérdés, hogy az oltakozás mellett dönt. Idővel pedig, ha lehetségessé válik, hat és fél éves kisfiát, Zénót is beoltatja majd.

„Egyértelműen beoltatom a kisfiamat, Zénót is, amint erre lehetőség nyílik” – fogalmazott Mádai Vivien.

Fotó: Instagram

Istenes László

A Mokka műsorvezetőjének négy gyermeke van: Bence és Boglárka már felnőttek, saját családot alapítottak, a húszéves Franciska és a tizenöt éves Benedek azonban még vele és a feleségével élnek.

„Ha a magyar orvos szakemberek azt mondják, hogy az oltás gyermekeknek is beadható, akkor minden további nélkül beoltatjuk majd a kisebbik fiamat, és a kisebbik lányomat is erre biztatjuk majd!” – fogalmazott László.

Rubint Réka

A fitneszedző legidősebb gyermeke, a tizenhét éves Lara nagyon fontosnak tartotta, hogy megkapja az oltást, főleg, mert a szüleitől is ezt a példát látta.„Lara most lesz tizennyolc éves, a buli, a fesztiválok, a mozi, az étterem, mind olyan közös program a barátokkal az életében, amihez fontos, hogy beoltassa magát” – mondta el a Mokkában Réka, akinek a lánya napokon belül megkapja a vakcinát.

A kakukktojás Détár Enikőről a Ripost.hu cikkében olvashatnak!

Forrás: Ripost.hu