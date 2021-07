Boris Johnson brit miniszterelnök 33 éves felesége bejelentette, hogy ismét gyereket várnak. Johnsonnak ő lesz a hetedik, egyes hírek szerint a nyolcadik gyermeke.

Carrie Johnson azt is elmesélte, hogy év elején vetélése volt – írja a Sky News. A második közös gyereküket decemberre várják. Az első közös gyerekük, Wilfred tavaly áprilisban született, a miniszterelnök és a felesége a terhesség alatt házasodtak össze. Carrie Johnson 33 éves, Boris Johnson 57.

Boris Johnsonnak van már négy felnőtt gyermeke is második feleségétől, Marina Wheelertől, akitől 25 év után, 2018-ban vált el. 2009-ben, egy házasságon kívüli kapcsolatból született egy lánya, és a brit sajtó hivatalosan meg nem erősített, de nem is cáfolt értesülései szerint van egy hetedik gyereke is, szintén egy házasságon kívüli kapcsolatból. Így a most érkező baba a brit miniszterelnök hetedik vagy nyolcadik gyereke lesz.

Forrás: 24.hu