Rommá törte a jégeső Kabát Péter autóját

A mindössze fél éves Audit a múltheti jégeső intézte el.

MTI Fotó: Beliczay László

Az ex-focista épp a Megyeri hídon akart átkelni, miközben elkapta a jégeső, amikor Dunakesziről tartott hazafelé.

- mesélte a Blikknek Kabát Péter.

"A jég szétverte a motorháztetőt, a tetőt, de még a kocsi oldalát is. Összesen 150 darab horpadást számoltunk rajta, a kár több százezer forint. Szerencsére egy barátom most visszakalapálja a horpadásokat, de így is bosszantó ez egy új autónál. Legalább öt órás munka lesz, mire minden hibát kijavítanak"