Hiába maradt el a koncert, kötbérként megkaphatják a pénzüket ByeAlexék

A Blikk cikke szerint nem csitulnak a kedélyek ByAlex körül, aki múlt szombaton mondta le a bánki koncertjét arra hivatkozva, hogy a helyi szervezők a zenekar több kérését sem tudták teljesíteni. A koncertre közel kétezren vártak a cikk szerint, és zenészkörökből is érkezett azóta beszólás ByeAlex felé, hogy rosszul járt el a helyzetben.

A lapnak megszólalt a zenész menedzsere, Tóth G. Zoltán, aki szerint hiába maradt el a koncert, a zenekarnak és a stábnak ettől függetlenül jár a gázsija – a Blikk szerint ez olyan 1-2 millió forint körüli összeg lehet, ebből fizetik ugyanis a stábot, de a bérelt technikát is.

A szerződésben benne van, hogy ha nem teljesülnek a feltételek, a fellépő elállhat a koncerttől, de kötbérként ki kell fizetni a gázsiját. Még nem tudjuk, hogy a bánki csapat mit lép erre, de ha nem ismerik el a hibájukat, akkor perre megyünk, mivel sok ember kifizetése múlik ezen

- mondta el Tóth G., aki szerint nagyjából három hónapja szerződtek le a koncertre, vagyis lett volna idő véleménye szerint minden előkészületre.

Zenész körökben az a szokás, hogy a zenekar leadja az igényeit, például arról, hogy milyen technikára lesz szüksége, milyen legyen a színpad és a nézőtér mérete, fedése, hol és milyen legyen az öltöző, és egyéb biztonságtechnikai részleteket is ilyenkor egyeztetünk, a megrendelő pedig, ha ezt aláírja, vállalja, hogy eleget tesz az ott leírtaknak

- tette hozzá. A zenekar szerint nem történt meg a szükséges feltételek biztosítása, emiatt a helyszínre érve világossá vált számukra, hogy nem lesz koncert.

Tóth G. Zoltán elmondása szerint a ledfal a helyszínen nem volt megoldható, mert a szervezők nem tudtak áramot adni, de gond volt a színpad magasságával is, mint ahogy azzal is, hogy nem volt oldalról fedés a színpadnál, ami a hangszerek és zenészek védelmét szolgálta volna egy esetleges eső alatt. Tóth G. arra is kitért, hogy közel harmincmilliót érő felszereléssel dolgoznak, ezért is kellett volna a fedés. Taposókordon sem volt, ezt rendőrségi kordonnal akarták helyettesíteni a szervezők, ami viszont veszélyes és magasabb is a taposókordonnál, vagyis az első sorban állók kevesebbet láttak volna a zenekarból a menedzser elmondása szerint. Hozzátette, ezen felül is akadtak még problémák, például a nem megfelelő fénytechnika és az, hogy ők ugyan kikötötték, hogy a színpadon nem lehet semmi, Bánkon viszont rögzített muskátlis ládák vannak.

Én is azon az állásponton voltam, hogy ne lépjenek fel a srácok. Volt, amikor megalkudtunk, de már nem ott tartunk. A szervező nem tartotta magát a szerződéshez, és nem értették, hogy miért nem akarnak így fellépni. Megtehették volna Alexék, hogy színpadra álljanak, de mennyit kell tűrnie egy zenésznek? Volt, hogy vállalták úgy a fellépést, hogy pár dolog nem volt rendben, de itt szinte semmi nem stimmelt. Ebből az esetből tanulni kell, hogy a jövőben ne történhessen meg ilyen.

A Blikk megkeresésére ByeAlex nem kívánt nyilatkozni, de annyit elmondott, hogy pályafutása alatt ez volt az első alkalom, hogy technikai okok miatt kellett lemondania egy fellépést. Szerinte ez nem nagyképűség, nem is szeretné, ha ennek tudnák be, de úgy véli, egyszerűen nem volt megfelelő a színpad és a küzdőtér ahhoz, hogy fellépjenek.

A lap megkereste Bánk polgármesterét, Torma Andreát is, ám egyelőre még nem kaptak választ a hivataltól.

Az esemény hivatalos oldalán a korábbi közlemény után két nappal felkerült egy másik is:

„Egy énekes, előadóművész is ember, nap mint nap másik településen lép fel, gyakran nem megfelelő körülmények között, hiszen sok vidéki színpad nem rendelkezik megfelelő technikával, háttérrel, az előadó nem a saját ágyában alszik, elfárad. Éppen ezért a szerződésekben külön melléklet szokta tartalmazni az elvárt technikai, színpadi feltételeket, a szervezők által megteremtendő körülményeket, beleértve ebbe az előadó és kollégáinak ellátását is (étel, ital). A felsorolt feltételekről az előadás előtt a szervezők technikusai szoktak – általában szóban – egyeztetni, hiszen, ahogy már korábban említettük, vannak olyan települések, színpadok, ahol objektív okok miatt nincs lehetőség minden feltételt teljesíteni. A szervezők és előadók kapcsolatát tehát egy hallgatólagos, kölcsönös bizalmon és közös érdekeken alapuló együttműködés jellemzi. Nem szeretnénk mutogatni senkire, nem szeretnénk pontról pontra hivatkozva cáfolni bárkinek az állításait vagy hibáztatni bárkit is, mindenkinek van tanulnivalója az esetből. Mi, Bánkon vállaljuk a felelősségünket (jogi, anyagi)”.

