Égető kérdés: mi lett Várkonyi Andrea neve a házasság után?

Már két hét is eltelt azóta, hogy Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc összekötötték az életüket – számol be róla a nuus.

Az esküvővel kapcsolatban rengeteg kérdés foglalkoztatta a netezőket: a helyszín, a ruha, a vendéglista, a menü, stb. Ezekre mind választ is kaptak a kíváncsiskodók, kivéve egyet: mi lesz Várkonyi Andrea neve?

Rengeteg lehetőség van ugyanis!

Maradhattak a hagyományos vonalon, így esélyes a Mészáros Lőrincné dr. Várkonyi Andrea vagy a Mészárosné dr. Várkonyi Andrea. Emellett szólna, hogy a műsorvezetőnő első férje nevét is felvette anno, és dr. Szilvayné dr. Várkonyi Andrea volt a hivatalos neve.

Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a modernebb megoldásokra szavaztak, és a kötőjeles verzió mellett döntöttek,

Várkonyi-Mészáros Andrea, de ha az esküvői logójukra gondolunk, esélyesebb a Mészáros-Várkonyi sorrend!

A legesélyesebb mégis mind közül az, hogy a műsorvezetőnő egyáltalán nem változtatott nevet!

Egyrészt médiaszemélyiségként mindig problémás az új név, aki mégis ilyesmi mellett dönt, általában átírja Facebookon és Instagramon is, azonban Várkonyi Andrea nem tett ilyet.

Egyelőre Mészáros Lőrinccel közös cégük, az Echo Belvedere Kft. adataiban sem lehet felfedezni változást a cégjegyzék szerint.

És pontosan a közös üzleti ügyek azok, amik leginkább visszatarthatták a friss feleséget a névváltoztatástól, hiszen ez rengeteg ügyintézést von maga után: új lakcímkártya, személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, tb-kártya, adóigazolvány, forgalmi kell, de még a bankkártyákat és különböző tagsági igazolványokat is le kell cseréltetni. De ami a legbonyolultabb, a cégbíróságon is be kell jelenteni a névváltoztatást, és új aláírási címpéldányokat kell kiadatni.

Így vélhetően Várkonyi Andrea továbbra is marad Várkonyi Andrea…

Forrás: nuus