Nem véletlenül lépett vissza anno a műsor vezetésétől.

Istenes Bence YouTube-műsora most újabb évaddal fut a videómegosztón: az Istenest megújult stúdióban várja a vendégeket. A premieren azonnal három vendége is volt: Csobot Adél, Puskás-Dallos Peti és Marics Peti – írja a 24.hu.

Több témát is körbejártak, és elkerülhetetlen volt, hogy az egyik az X-Faktor legyen, hiszen Adél és Peti is zsűritagok, Istenes pedig régen műsorvezetőként vett részt a produkcióban. Az azonban nem véletlen, hogy ma már nem láthatjuk őt a show-ban, azt is elárulta, miért.

Engem már nem köt le az X-Faktor, engem már nem tudtok meggyőzni ezzel kapcsolatban. Még mindig nem értem a nézettséget. Nagyon sok műsornál értem azt, például az Álarcos Énekes már nem megy olyan jól, mint tavaly. Az X-Faktort indokolatlanul sokan nézik. Nincs pariban valahogy. Nem tudom megfejteni. Lehet a brand annyira erős. Kicserélődött a közönség is. Már sokkal fiatalabbak nézik. Ha innen nézzük, talán értem

– mondta a többiek szemébe kendőzetlenül. Még az sem zavarta, hogy Adél, a felesége még mindig a műsor szerves részét képezi.

