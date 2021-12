Többen is érdeklődtek a sztáranyukától, hogy hogy van Alex.

Fotó: @horvathevaofficial/Instagram

Horváth Éva kisfia, Alex most kapta meg a három hónaposaknak járó oltásait – szúrta ki a borsonline.hu. A kötelezők mellett kapott néhány másféle oltást is – Horváth elmondta, hogy ugyanazokat adatta be neki is, mint anno nagyobbik fiának, Kristófnak.

A modell rajongói, akik nap mint nap követik az életét, aggódva kérdezgették tőle, hogy a kisfiú hogy viseli az oltásokat, ezért Horváth Éva Instagram-sztoriban jelentkezett be, hogy mindenkit megnyugtasson: Alex jól van.

Többen kérdeztétek, hogy van Alex. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Nincs hőemelkedésünk, nincs lázunk szerencsére, bízzunk benne, hogy ez éjaszkára is ugyanígy megmarad

– mondta az anyuka.

Forrás: borsonline.hu

