Szilágyi Liliána vőlegényéről: "kitartott mellettem úgy is, hogy nem tudta, miért viselkedem vele olyan furcsán"

Szilágyi Liliána vallomása óta rengeteg részlet derül ki az úszónő életéről. Sok minden utólag nyer értelmet.

Az úszónő D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorának évadzáró epizódjában mondta el: az édesapja, Szilágyi Zoltán már gyermekkora óta bántalmazta őt, mind testileg, mind lelkileg, mind pedig szexuálisan.

A történet végigsöpört az egész magyar sajtón, Liliánáról számos cikk látott napvilágot, majd nem sokkal később megszólalt az apja és a húga is a történteket illetően, akik egyenesen azt állítják: az úszónő hazudik.

Liliána ezt követően a közösségi oldalán keresztül üzent a húgának, posztjában arról ír, hogy küzdeni fog érte és arra kérte, emlékezzen arra, amit 2016-ban mondott neki.

A sportoló pedig most a vasárnap kora este adásba kerülő Magánterület (HírTv, 17.30) című műsorban is beszélni fog a bántalmazási ügyéről, az adásban továbbá szóba kerülnek majd a nagyszülei is, valamint feltűnik a szerelme, aki mostanra már a vőlegénye is, Lengyel Zsombor.

Liliána elmondása szerint sok jó emléke nincs a gyermekkoráról, folyamatos félelemben élt, az élete és a jövője felől pedig olyannyira nem dönthetett, hogy ha így lett volna, valószínűleg nem kezd el versenyszerűen úszni – írja a Blikk.hu.

"Nekem a víz a természetes közegem, ott vagyok igazán otthon, ott vagyok igazán önmagam, de ezt nem az edzésekre értem"

- vallotta be a sportoló, aki elmondása szerint gyerekként balettozni szeretett volna, de apja miatt mégis a medencében találta magát

A HírTV műsorában szó esik Szilágyi Liilána nagyszüleiről is, az úszónő elmondása szerint tőlük tanulta meg mi az igazi szeretet. A műsorban feltűnik majd Liliána gyermekkori szerelme, társa, Lengyel Zsombor, aki mostanra már az úszónő vőlegénye is.

"Zsombor kitartott mellettem úgy is, hogy nem tudta, miért viselkedem vele olyan furcsán. Előfordult olyan is, hogy este felhívott és gitározott nekem a telefonba, hogy el tudjak aludni. Nekem ez mindvégig hihetetlenül sokat jelentett"

- tette hozzá Liliána, aki a műsorban arról is fog beszélni, miért tartotta fontosnak, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen az őt ért sérelmekről.

