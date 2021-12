Megszólalt Szilágyi Liliána húga is az ügyben

Ahogy arról korábban beszámoltunk, közösségi oldalain és tévéműsorban is beszélt Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes úszó azokról a bántalmazásokról, amelyekkel apja sújtotta őt bő két évtized alatt. Liliána apja nyílt levélben reagált a vádakra. A Magyar Úszó Szövetség elnöke, Dr. Wladár Sándor teljesen megdöbbent a hír hallatán és vizsgálatot indít a nyilatkozat nyomán.



A brit Katie Shanahan, Szilágyi Gerda és Szabó-Feltóthy Eszter (j-b) a 200 méteres női hátúszás előfutamában a budapesti vizes Európa-bajnokságon a Duna Arénában 2021. május 22-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az édesapját zaklatással vádoló Szilágyi Liliána húga, Gerda hosszú levélben reagált mind ifjúsági olimpiai bajnok testvérének vádjaira, mind Wladár Sándor üzenetére – írja az Origo.hu.

Az Origó által közzétett levél itt olvasható:

Tisztelt érdekeltek! Előszőr is, Tisztelt Wladár Úr!

2021. december 30. napján megjelent nyilatkozatára ezúton kívánom jelezni, hogy élek, jól érzem magamat és nagyszerű eredmények birtokában zártuk az évet, mind az egyesület, a Stamina TK, mind én magam is.

2021. november 11 és 14 között az Országos Felnőtt Bajnokságot és az egész évet 2 darab aranyéremmel fejeztem be, egyéni csúcsaimat megdöntve. Felháborítónak találom, hogy a Magyar Úszószövetség Elnöke ezekről nem tud vagy esetleg nem akar tudni. Ahogy nyilatkozatában is kifejezte: nem tudja, hogy hol vagyok hónapok óta. Továbbá jelezni kívánom, hogy Elnök Úr soha, semmilyen okból nem keresett engem, nem is tudja, hogy ki vagyok, gondolom ezt amiatt, is, hogy az uszodában többször elment mellettem köszönés nélkül.

Ezért nem is értem, hogy hogyan mer a családi életembe beleavatkozni, anélkül, hogy ismerne engem, és a környezetet, amiben nevelkedem és aminek eredményeként hozom a jobbnál jobb eredményeket. Ezeken túl felháborítónak találom azt is, hogy mint vezető, az Úszószövetség első embereként folyamatosan lejárató taktikát folytat s rossz fényben tünteti fel mind édesapám személyét, mind az én személyemet. Ellentétben, amit Ő s Szilágyi Liliána állít, édesapám soha nem abuzált, ahogy Szilágyi Liliánát sem. Azért merem ezt így kijelenteni, mert 2003 – azaz születésem – óta ennek a családnak tagja voltam s ott éltem velük – tehát a jelzett időszakban már nagyon is tudatomnál voltam, s ha ezek a dolgok megtörténtek volna tudomással bírnék róluk. Édesapám soha nem akarta, hogy úszók legyünk.

Mindig azt tartotta szem előtt, hogy a mi álmaink és céljaink megvalósuljanak. Többek között, soha nem kívánta, hogy mérlegre álljunk, súlyunkat mérjük, illetve, hogy korlátozva együnk. Az Ő mondása: egyetek rendesen, mert energiára szükségetek van a napi feladatok elvégzéséhez.

Kérem a T. Szövetséget, hogy kis egyesületünket támogassák mivel a csapat jókedvűen, vidáman teljesít, mind a medencében mind a privát életben. Egyesületünk 10 tagja felső oktatási intézménybe jár, ami szerintem a magyar úszósporton belül csodaszámba megy. Ugyancsak ezúton is kérem T. Wladár Sándor urat, hogy rám való tekintettel (16 éves korom óta többszörös felnőtt magyar bajnok vagyok) hagyjon minket nyugodtan felkészülni a versenyeinkre, ne próbálja szétszedni a csapatunkat, melynek igencsak fontos része édesapám is.

A szörnyűségek, melyeket Szilágyi Liliána állít, hazugságok, ezt ő is nagyon jól tudja. Amikor ő kiválóan teljesített, minden nap arról álmodtam, hogy szeretném, ha én is ugyanilyen osztatlan figyelmet kaphatnék. 6 éve, hogy édesapámmal vagyok, mely az én döntésem volt, rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam. Ha megengedik egy pár példát fel is sorolnék. Kiváló eredménnyel érettségiztem, álmaim egyetemére sikerült bejutnom, sportban pedig országos csúcstartó, valamint háromszoros felnőtt magyar bajnok vagyok. Junior VB-n hatodik, míg ifi EB-n ötödik helyezest értem el, egyébként meg kiegyensúlyozott vagyok (amennyire egy tizennyolc éves ember lehet). Mindezt úgy, hogy hosszú évek óta Édesapám egyedül nevel engem ereje felett teljesítve, részemre minden anyagi és nem anyagi támogatást megadva.

A fenti eredményeket ezúton is jelezném a MÚSZ Elnökének, aki, mint említettem, nem is tudja, hogy úszó vagyok, ami a nyilatkozataiból is kiderült számomra. Felvetül bennem a kérdés, hogyha az Elnök Úr nem ismeri a sportolói eredményeimet, akkor a családi életemmel kapcsolatos információk honnan kerülhettek a birtokába? Talán olyan források útján, akik hosszú évek óta nem képezik a családunk részét, és nem vesznek részt az életemben? Wladár Úr tudottan nem tagja a családomnak, ezért kérem tartózkodjon a családom minősítésétől, mert egyébként megfelelő jogi úton fogok lépéseket tenni – hiszen már én is jogásznak tanulok. Felháborítónak tartom a MÚSZ Elnökének ilyen mértékű beavatkozását a családi életembe. Folyamatosan lejáratja mind az édesapám, mind az én személyemet.

Kérdésként felmerül bennem az is, hogy Wladár Sándor, aki becsmérlő nyilatkozatot tett egy volt úszónőről, amely nyilvánosságra is került, hogyan mer minősíteni ezekután bárkit is, hova tovább egy köztiszteletben álló embert, aki ebben az esetben nem más, mint az édesapám. Édesapám lejárató-kampányát, karakter gyilkosságát is felháborítónak tartom, mert Ő nem tett mást a magánéletben és az úszó sporton belül is, mint adott (sokakkal ellentétben, akik csak elvesznek). Édesapám személyiségét becsmérlő nyilatkozatok és személye ellene irányuló cselekmények, az én személyemet és a jövőképemet is sokban rongáljak. Wladár Sándor Úr tegnapi nyilatkozata, melyben az édesapám ellen folyamatban volt eljárást említi félremagyarázó, fél információkat tartalmaz, és nem a teljes valóságot tükrözi, ahogy egyébként az egész szerda óta fennálló eseménysor sem.

Tehát a T. Elnök Úrnak ekképpen is felhívnám a figyelmét az adatkezelési és személyiség jogi szabályok betartására. Félek, hogy az úszószövetség ezek után ellenem is bosszúhadjáratot fog indítani, de úgy éreztem, hogy a nyugalmam érdekében meg kellett szólalnom. Szeretném, ha Elnök Úr ténylegesen a magyar úszósport érdekeit képviselné, hiszen az úszás nem az Elnök Úr személyéből áll, hanem az egyesületek, csapatok és segítőik kemény munkájából. Megköszönném, hogyha ezt a nyilatkozatot mindenki komolyan venné, illetve nem próbálnának bele magyarázni dolgokat, melyek nem igazak.

Azért merem mind ezeket leírni, mert ahogy korábban is említettem, egyik legnagyobb büszkeségem, hogy én magam is jogásznak készülök. Záró akkordnak meg annyit, hogy el a kezekkel édesapámtól és a Stamina TK-tól, nem Statika, illetve Staminé TK, ahogy eddig a T. Elnök Úr nevezte egyesületünket, nem egy alkalommal.

Szilágyi Gerda