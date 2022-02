Tényleg van valami Horváth Gréta és Csuti között? A színésznő most reagált a pletykákra

Mindkét celeb az utóbbi néhány hétben lett hivatalosan is szingli.

Mint ismert, Horváth Gréta és exférje, Meggyes Dávid az év elején elváltak. A szakításuk mögött, mint kiderült, az állt, hogy Meggyesnek már új párja volt, a Dancing with the Starsból ismert Stana Alexandra. Hasonlóképpen indult az év Szabó András Csuti számára is: Kulcsár Edinával bejelentették, hogy elválnak, néhány nappal később pedig arra is fény derült, hogy az egykori szépségkirálynőnek már van valakije, a rapper, G.W.M.

Nem is telt sok időbe, hogy a rajongók összeboronálják a két hírességet: a közösségi oldalaikon egyre többen írták kommentekben, hogy szerintük összeillenének. Sőt egyesek odáig merészkedtek, hogy leírták, szerintük máris van valami köztük.

Horváth most az Instagram-oldalán tartott egy kérdezz-feleleket, amely során ezt a kérdést is tisztázta.

A 24 órán át elérhető sztorikban azt is elárulta, hogy egyelőre nem tud párkapcsolatra gondolni.

