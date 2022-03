Európa totális támadást indított az orosz művészek ellen

Sorra mondják le oroszországi a szerepléseket a külföldi művészek, az oroszokat kitiltják sok ország színpadáról.

Lemondott vendégszereplések, színházigazgatók és koncertek, megszűnt filmvetítések, koprodukciók. Ez az eredménye eddig a kulturális fronton is zajló háborúnak, amit Oroszország robbantott ki azzal, hogy lerohanta Ukrajnát – olvasható az mfor.hu összeállításában.

A híres Bolsojt bárhol a világon nagy szeretettel és izgalommal várták. Eddig. Most viszont egymás után mondják vissza a meghívásukat. Pár napja a nyárra Londonba tervezett turnét kellett törölniük, mert nem látják szívesen őket. A Covent Garnenben léptek volna fel. Moszkvába ment volna áprilisban a New York-ki Metropolitan opera társulata, hogy a Bolsoj művészeivel együtt ismét előadják a Lohengrint, de erre nem kerül sor, mert az amerikaiak az orosz hadsereg inváziója miatt tiltakozásul kiszálltak a közös akcióból.

Nem lesz orosz küldöttség a tavaszi nemzetközi filmfesztiválon Cannes-ban.

Az idei Eurovíziós dalfesztiválon sem lehetnek jelen az oroszok.

A bajor állami opera kirúgta Valerij Gergijev karmestert és Anna Netrebko operaénekest. Gergijev ezután egymás után több helyről is távozni kényszerült: leváltották a müncheni filharmónia főkarmesteri posztjáról, nem járt sikerrel Párizsban sem, mert ottani vendéglátói (párizsi filharmónia) közölték, hogy nem léphet fel a Mariinszkij színház zenekarával, majd a New York-i Carnegie Hall is lefújta három koncertjét, ott a Bécsi Filharmonikusokat vezényelte volna.

Németországban azonnal be kellett zárni a világhírű Tretyakov galéria tavaly november óta tartó kiállítását.

