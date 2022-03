Nyári Dia reméli, a gyerekének is olyan tanárai lesznek, mint neki

A műsorvezető is kiállt a pedagógusok sztrájkja mellett.

A 24.hu cikke szerint a március 16-án határozatlan idejű sztrájkba kezdett tanárok – akik szombaton tüntettek is a Parlament előtt – mellett foglalt állást Nyári Diána is.

Fotó: Facebook/Nyári Diána

A műsorvezető az Instagram-oldalán tett közé egy fotót, amelyen ő látható még kisgyerekként, és név szerint méltatta több tanárát is. Nyári Dia azt is leírta, reméli, hogy a fiának is megadatik még mindaz az emberség, humor, támogatás és gyengédség, amit ő kapott annak idején a tanáraitól.

Kropfné Knipp Mária Marcsi néni️, Bodó Veronika, Földing Ottó, Berzai Ágota, Lukács Lilla. Ők azok a tanáraim többek között, akik nélkül ma sokkal kevesebb lennék. Mit kaptam tőlük?! Marcsi nénitől gyengédséget, mikor beestem kis pisisként az iskolapadba, Vera nénitől alázatot az irodalom iránt, Ottó tanár úrtól egy összetartó középiskolai osztályt (és hogy futni jó, csak akkor még nem tudtam), Ágota tanárnőtől emberséget, humort, és szeretet az angol Iránt, Lillától pedig szorgalmat, a legérdekesebb, legegyértelműbb történelem órákat (pedig az első osztályai között voltunk). Ugye az én fiamnak is lesznek még ilyen pedagógusai?! Legyenek️

- olvasható a bejegyzésben.

A poszt alatt Nyári Dia egyik kistanítója is bejelentkezett a cikk szerint, aki leírta, emlékszik még, mikor a fotón látható kislány majd' kiesik a padból, úgy jelentkezett egy tanórán.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon N y á r i D i a (@nyaridia) által megosztott bejegyzés

Forrás: 24.hu